زمینه ایجاد موسسات ضد فرق در وزارت ارشاد فراهم شود

حجت الاسلام حمید رضا مظاهری سیف در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مشکلات بزرگ زیربنایی که عرفانهایی کاذب و جنبشهای معنوی نوظهور در افراد به وجود میآورند، گفت: تفسیر به رای آیات و روایات در آثار ارائه شده از سوی رهبران عرفانهای کاذب بسیار زیاد است که باید بررسی شود اما مشکل بزرگتر تغییر و تحولاتی است که در باورها و اعتقادات مردم ایجاد میکنند.
وی خاطر نشان کرد: این همان نقطه مشترکی است که ما در بسیاری از جنبشهای معنوی نوظهور مانند پائولو کوئیلو، عرفان حلقه، اوشو، آثار تکنولوژی فکر و... میبینیم و تاثیرگذاری زیادی روی فکر مخاطبان دارند.
رسوخ آموزههای جنبشهای نوظهور؛ تحریف در اعتقادات و باورهای مردم
مظاهری با بیان اینکه رسوخ آموزههایی که این جنبشهای معنوی نوظهور ارائه میدهند و حرفهایی که میزنند یک نوع تحریف در اعتقادات و باورهای مردم به وجود میآورند، تصریح کرد: بعضی از این تحریفها بسیار نرم و آرام روی میدهند و رسوخ نهایی آموزههای آنان این است که شما خدا را به جای اینکه در کل عالم بیابید در دورن خود پیدا کنید.
وی با اشاره به اعتقاد اکثر این عرفانها که خدا را در دورن انسان خلاصه میکنند، بیان کرد: مطالبی مثل «خدا را در خود پیدا کنید، خدا از شما دور نیست، خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است، کجا به دنبال خدا میگردید، خدای درونی خود را پیدا کنید و...» در ادبیات بسیاری از این عرفانها مطرح میشود البته ما برخی از اینها را قبول داریم اما بقیه آنچه؟ آنها بقیه را حذف میکنند و این همان تحریفی است که اتفاق میافتد.
رئیس موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی تاکید کرد: اعتقاد به این مطلب «خدایی که فقط مهربان است» نمیتواند انسان را به درجه عبودیت برساند، آنها میگویند همان احساس خوبی که دارید خداوند است مثلا «اوشو» انواع لذتها را مباح اعلام میکند و بعد میگوید خدا همان موضع لذت و سرور است و در برخی آثار او در یک خط 3 بار کلمهGod به کار رفته اما این خدا همان خداوند یکتای جهان نیست.
وی در ادامه به برخی از گفته رهبران عرفانهای نوظهور و کاذب اشاره کرد و گفت: آنها میگویند «خدا آن نیرو و خلاقیت درونی توست، خدا قوهای است که تو را به حرکت در میآورد، همه شما برای خود یک خدائید» و وقتی برای مخاطبان این عرفانها، خدا این شد به دنبال این موضوع چیز دیگری میآید و بیان میکنند شما برای اینکه معنوی شوید به صدای درون خود و ندای قلبتان گوش دهید و آن کاری که درون شما میگوید انجام دهید.
مظاهری سیف اضافه کرد: از نظر آنها هیچ تمایزی وجود ندارد در صورتی که ما در روایات داریم که قلب ما یک گوشه چپی هم دارد که در آنجا شیطان نشسته و انسان را وسوسه میکند، پس نداهای شیطانی چه میشود.
بیاعتنایی به معاد از آثار سوء اعتقادی عرفانهای کاذب
وی همچنین در خصوص دیگر آثار سوء و مشکلات اساسی اعتقادی که عرفانهای نوظهور بر مخاطب میگذارد، اظهار داشت: برای مثال «تکنولوژی فکر و موفقیت» آنقدر بر موفقیت و لذتها و خوشگذرانیهای دنیایی تاکید میکند که معاد تعطیل میشود و جایی برای فکر کردن به آخرت و قیامت باقی نمیماند و گاهی بیاعتنایی به معاد در مطالب آنها خیلی صریح بیان و به آن اشاره میشود.
رئیس موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی بیان کرد: همچنین آنها بیان میکنند که «هر چه میخواهید، اراده، تمرکز و به آن فکر کنید، قطعا به شما داده میشود» در صورتی که ما در تعالیم دینی خود داریم که دعا کنیم، اگر صلاح باشد خداوند آن را به ما میدهد و اگر برآورده نشد، در آن دنیا خدا بهترش را به شما میدهد و زمانی که انسان به آن دنیا میرود میگوید: ای کاش هیچ کدام از دعاهایم در دنیا برآورده نمیشد.
مشکلات اساسی اعتقادی ناشی از ترویج فرق، هم بعد مذهبی دارد و هم سیاسی
وی خاطرنشان کرد: این مشکلات اساسی اعتقادی؛ هم بعد مذهبی پیدا میکند و هم بعد سیاسی و در مورد دوم اگر این فرهنگ فرصت گرایی، لذت طلبی، مصرف گرایی و این سبک زندگی در کشور وارد شود، خود بزرگترین تهدید برای ایران خواهد بود و آن وقت نباید منتظر لشکر کشی، شلیک اسلحه و توپ دشمن باشیم چرا که دیگر بدتر از آن نمیشود.
مظاهری سیف همچنین به هدر رفت بودجههای فرهنگی کشور در این خصوص اشاره کرد و تصریح کرد: در جنگ نظامی آنها باید برای سربازان پول هزینه کنند اما در اینجا نیازی به این نیست چرا که آنان اساتید موفقیت را به کشور میآوردند و این پول مردم است که هزینه میشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در فرهنگ سراهای تهران جلسات آنها برگزار میشود و پول زیادی از مردم گرفته میشود و در واقع این بودجههای فرهنگی کشور است که به هدر میرود، خاطر نشان کرد: آنها میلیون میلیون پول مردم را میگیرند و فرهنگ آنان را به باد میدهند.
علل تاثیرگذاری زیاد فرق بر مخاطبان خود
رئیس موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی در بخش دیگری از سخنان خود به عواملی که تاثیرگذاری جنبشهای معنوی نوظهور را افزایش میدهد اشاره کرد و بیان داشت: تعدد آثار، روان بودن بیان آنها، جهانی بودن، استفاده از فضای مجازی و سایبری و... از جمله روشهای این جنبشها است که تاثیرگذاری آن روی مخاطب را بیشتر میکند در صورتی که در مقایسه با تعداد آثار آنان باید دید ما چند کتاب از بزرگان حوزه داریم.
وی در خصوص راههای مقابله با جنبشهای معنوی نوظهور بیان داشت: زمینه سازی برای ایجاد موسسات ضد فرقهای یکی از این راهها است اما در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر راه موسساتی که میخواهند از راه قانونی با این فرقهها مقابله کنند، مانع ایجاد میکند و به آنها مجوز نمیدهد و علت آن را نیز این میدانند که تا کنون مجوز زیاد دادهاند و اگر موسسهای نیز فعال باشد اجازه انتشارات یا چاپ نشریه را به آن نمیدهد.
ناشران و کتابفروشان برای جلوگیری از ترویج فرقهها آگاه شوند
مظاهری سیف ادامه داد: همچنین باید سلسله نشستها و کارگاههایی برای ناشران و کتابفروشان برگزار شود تا آنان با چاپ یا فروش برخی آثار، این فرقهها را ترویج نکنند به علاوه باید کد قرمزی در وزارت ارشاد تعریف شود تا در مورد برخی موضوعها پیگیری جدی تری صورت گیرد.
بجای حذف برخی مطالب آثار، نقد آنها نوشته شود
وی همچنین ساماندهی به ممیزیها را بسیار مهم خواند و افزود: باید بر هر اثری که چاپ میشود به جای حذفهایی که صورت میگیرد نقدی در پاورقی، مقدمه یا موخره کتاب نوشته شود و نقاط مثبت و منفی اثر بازگو شود و برای این کار باید سرمایه گذاری و هزینه کرد چرا که حداقل 500 نیروی متخصص نیاز است که در حداقل زمان ممکن اثری که چاپ میشود را بخوانند و نقد آن را بنویسند.
رئیس موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی با تاکید بر اینکه این کار بهتر از حذف و یا عدم ارائه مجوز است، خاطر نشان کرد: باید با حفظ امانت آثار ترجمه شوند اما مطالب روشن گرانه به آنها ضمیمه شود و این کار قطعا بر روی مخاطب اثر زیادی خواهد داشت.
باشگاه اساتید معنویت ایران در وزارت ارشاد تشکیل شود
وی ادامه داد: باید در وزارت ارشاد «باشگاه اساتید معنویت ایران» البته به صورت برون سپاری تشکیل شود و برای اعضا نشستهای فصلی فاخر به منظور هم اندیشی و با حضور بزرگانی چون آیت الله جوادی آملی، حجت الاسلام صدیقی و... برگزار شود و آن موقع معلوم میشود که چه کسی همراه است و چه کسی غرض دارد و در مقابل دین و کشور ایستاده است.
مظاهری سیف خاطر نشان کرد: بهتر است مردم دین را از روحانی بگیرند چون در این راه آسیبهای زیادی داریم که در غیر روحانی این آسیبها بیشتر است لذا اگر جدی حرکت کنیم و روشهای تبلیغ و سخنرانی خود را تغییر دهیم میتوانیم سالانه 100 نفر را در حوزه برای مقابله با اساتید موفقیت فعلی تربیت کنیم.
ضرورت تشکیل کمیته عالی فرق در وزارت ارشاد
وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته عالی فرق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز میتواند در مقابله با عرفانهای کاذب و جنبشهای معنوی نوظهور بسیار راه گشا باشد.
