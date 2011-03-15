یگان سپر صحرای سعودی در بحرین/ رژیم عربستان از خودش دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنتوان الحایک" نویسنده پایگاه خبری النشره امروز نوشت: از زمان آغاز تحولات جهان عرب در تونس به واقع ترسیم نقشه خاورمیانه جدید آغاز شد. اما تحولات اخیر در حاشیه خلیج فارس احتمال دارد این منطقه را وارد سرازیریهای خطرناکی کند.

منطقه ای که همواره تحت حمایتهای آمریکا قرار داشته است که در نظر آنان باید از وقوع هر نوع واقعه خطرناک و غیرمنتظره ای در آن جلوگیری شود. در همین راستا ورود یگان سپر صحرای ارتش عربستان با بیش از یک هزار نیرو به بحرین و گسیل صدها نیروی امنیتی دیگر از سوی امارات به این کشور سوالات بزرگی را در ذهن ایجاد می کند.

به ویژه اینکه این تصمیمات دقیقا فردای نشست وزرای خارجه کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گرفته شد. دخالت نظامی عربستان در بحرین به طور حتم بدون چراغ سبز آمریکا رخ نداده است. مسئله ای که ایران هم با آن مخالف است.

در بحرین جدال اصلی بین حکومت سنی و از طرفی مخالفان شیعی نهفته است. به واقع دخالت عربستان نیز نگرانی این کشور از توسعه دایره ناآرامیها به شهرههای عربستان که دارای اکثریت شیعه هستند را نشان می دهد. شهرهایی که منابع عظیم نفتی را در برداشته و شاهرگ حیات سیاسی و اقتصادی عربستان محسوب می شوند.

در واقع صاحبنظران معتقدند رژیم عربستان در تحولات فعلی بحرین نقش اصلی را داشته و در نظر دارد با خاموش کردن شعله این قیام در بحرین، در واقع از خودش دفاع کند.