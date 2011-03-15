1500 هیئت مذهبی در گلستان فعال است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سالجاری 600 گفتمان دینی در سطح استان برگزار شد.

وی اظهار داشت: کلیات برنامه اجرایی سال آینده را 50 برنامه اعلام کرد و گفت: توسعه روحانیون مستقر، خانه های عالم، توسعه فعالیتهای قرآنی از جمله برنامه هاست.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای قرآنی در تربیت معلم و مدارس، برگزاری گفتمانهای دینی در مدارس، مساجد و دانشگاهها، نشست های تقریبی بین شیعه و سنی در جهت افزایش وحدت از جمله برنامه هاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار داشت: در اجرای برنامه های مختلف یاز به اعزام هزار و 100 روحانی به مناطق مختلف داریم.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: در حال حاضر حدود 700 روحانی اعزام می شود که نسبت به وضع مطلوب فاصله داریم.

وی اظهار داشت: بحث آموزش ممسئولان هیئت های مذهبی، مداحان، مبلیغان و چهره های تاثیرگذار از جمله برنامه های پیش رو است.