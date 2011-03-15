کمبود زمین برای ساختن مسکن مهر در شیراز وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالله حسینی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن استان در جمع خبرنگاران گفت: منطقه لپویی و شهر صدرا می تواند برای ساخت پروژه های مسکن مهر بیشترین گنجایش را داشته باشد و از طرفی دیگر نیز مسکن و شهرسازی فارس زمینهایی را در بخشهای مختلف شیراز برای ساخت مسکن مهر در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: 35 هزار واحد مسکونی مسکن مهر باید ساخته شود که در این راستا هم استانیها نباید نگران کمبود زمین در فارس باشند.

معاون عمرانی استاندار فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این استان دارای رتبه های بالای کشور در بحث مسکن مهر است، تصریح کرد: فارس در بحث تعهدات مسسکن مهر در رده دوم ویا سوم کشور قرار دارد.

حسینی یادآور شد: تاکنون 53 هزار واحد برای گرفتن تسهیلات مسکن مهر به بانکهای استان معرفی شده اند که از این میزان اکثریت تشکیل پرونده داده و موفق به اخذ وام شدند که در این راستا بانک مسکن استان فارس نیز در بخش پرداخت تسهیلات مسکن مهر رتبه بالایی را در کشور دارد.

وی افزود: تعداد زیادی از پروژه های مسکن مهر نیز در حال حاضر به اتمام رسیده، ولی زمان افتتاح رسمی را به اوایل سال آینده موکول کرده ایم ولی این منازل در اختیار مالکین قرار داده خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار فارس در ادامه سخنان خود در خصوص تعهدات سال آینده مسکن مهر در این استان گفت: تمام تعهدات سال جاری در بحث مسکن مهر در اول سال 90 به بهره برداری خواهد رسید و پروژه های سال آینده نیز باید تا پایان سال جاری قراردادهای خود را ثبت کنند.