حضور سفیر ایران در مراسم تشییع تصویربردار ترور شده الجزیره قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ادای نماز بر پیکر شهید علی حسن الجابر در مسجد علی بن علی در منطقه الهلال شهر دوحه توسط شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین و با حضور انبوهی از مردم قطر بویژه همکاران شهید الجابر در الجزیره و در راس آنان شیخ حمد بن ثامر آل ثانی رئیس شبکه الجزیره و دکتر حمد بن عبدالعزیز وزیر فرهنگ و هنر و میراث قطر انجام شد.

شیخ قرضاوی در این مراسم در سخنانی با تسلیت و تبریک شهادت شهید علی حسن الجابر به خانواده الجابر و مدیران و کارکنان شبکه الجزیره و مردم قطر و امت اسلامی و عربی ، از مقام و خلق و خوی اسلامی و تواضع و اهتمام این شهید به امور خیر تجلیل کرد و خواستار نام گذاری میدان مول در نزدیکی این مسجد به نام شهید الجابر شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین شب گذشته با حضور در مراسم عزای شهید الجابر شهادت وی را به خانواده الجابر بویژه پسر و برادران آن شهید بزرگوار تسلیت گفت.

همسر سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز شهادت شهید الجابر را به همسر شهید علی حسن الجابر و دیگر اعضای خانواده ایشان تسلیت گفت.

لازم به ذکر است پیکر شهید علی حسن الجابر شب قبل با حضور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر وارد فرودگاه دوحه شد.

ولیعهد قطر همچنین روز گذشته نیز با حضور در گورستان المسمیر در مراسم دفن پیکر این شهید شرکت کرد.