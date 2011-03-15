فاز اول قطار شهری اهواز در سال92 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه قطار شهری اهواز با اشاره به خرید دستگاه TBM برای پروژه قطار شهری اهواز اظهار داشت: در سال آینده و با استفاده از صندوق توسعه ملی دستگاه دیگری از این نوع خریداری خواهد شد و فاز دوم ساخت قطار شهری اهواز به عنوان خط دو عملیات ساخت آن انجام خواهد شد.

حجازی افزود: با وجود آب های سطحی موجود در مسیر حفاری ها و همچنین وجود رودخانه کارون در مسیر قطار شهری با خرید دستگاه TBM این پروژه سریعتر و بدون مشکل پیشرفت خواهد داشت.



استاندار خوزستان با قدردانی از مردم اهواز و همراهی آنان به دلیل مشکلاتی که در حاشیه ساخت ایستگاه ها به وجود آمده است، گفت: این پروژه عظیم و کم نظیر رفاه و خدمات بسیار مناسبی به شهروندان ارائه خواهد داد.



وی در این بازدید خطاب به مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز گفت: لازم است اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط و رسانه ها از روند ساخت پروژه بازدید داشته باشند.



