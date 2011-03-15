بهره برداری از 60 پروژه عمرانی طی سال 89 در اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، رضا صدیقی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری اهر سال 89 را سالی پربار و پرثمر برای عمران و آبادانی شهرستان اهر ذکر کرد و افزود : در سایه تعامل و همفکری و همکاری دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی و این شهرستان به نماد وحدت تبدیل شده است .

رئیس شورای اداری شهرستان اهر، جاده اهر - تبریز را یکی از جاده های ترافیک و پرتردد استان اعلام کرد که متأسفانه به علت حادثه خیز بودن این جاده در طول سال شاهد تصادفات مکرر و کشته و مجروح شدن همشهریان بودیم.

وی در این جلسه یکی از خواسته های اصلی مردم و مسئولان شهرستان اهر و منطقه ارسباران را تسریع در اجرای بزرگراه اهر - تبریز و ادامه بزرگراه اهر - تبریز و ادامه بزرگراه تبریز - اهر - هوراند - باکو اعلام کرد.

صدیقی با اشاره به پتانسیل های منطقه ارسباران در بخش گردشگری، کشاورزی و معدن تقویت جاده ارتباطی و زیرساختهای مناسب در بخش ارتباطات جاده ای را موجب رونق اقتصاد منطقه، اشتغال پایدار و کاهش مهاجرت اعلام کرد و خواستار توجه و عنایت وی‍ژه مسئولان کشوری و استانی به این منطقه در راستای سیاستهای تمرکز زدایی و عدالت محوری دولت دهم شد .

رضا صدیقی همچنین از برنامه های آتی مسئولان شهرستان را در جهت توسعه منطقه توجه ویژه به زیرساختهای گردشگری، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت گردشگری، توسعه و افزایش ظرفیت معدن مس مزرعه با مشارکت بخش خصوصی، تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی، ارتقاء مراکز آموزش عالی اعلام کرد .

فرماندار اهر همچنین رویکرد آتی فرمانداری اهر را در توسعه مناطق روستایی برنامه ریزی با همکاری و همراهی شوراها و دهیاران و اهالی روستاها در جهت تبدیل مناطق روستایی از معیشتی به تولیدی و کارآفرینی اعلام کرد و افزود : با تحقق این امر شاهد تحول عظیم در روستاها و ارتقاء درآمد مردم خواهیم بود .

صدیقی همچنین در این جلسه با اشاره به اینکه استفاده از خودروهای اداری برای مقاصد شخصی از سوی مسئولان ادارات و کارکنان پیگرد قانونی داشته، گفت : به مراکز انتظامی اعلام شده که با متخلفان برخورد قانونی کنند .

وی همچنین بااشاره به موفقیت آمیز بودن هدفمندی یارانه ها گفت : اجرای این طرح موجب توسعه و عمران کشور و صرفه جویی در حاملهای انرژی و افزایش اعتبارات عمرانی شده و پیش بینی می شود با تحقق این امر اعتبارات عمرانی به دو برابر افزایش می یابد .

فرماندار اهر همچنین از آمادگی این شهرستان برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و افزود : کلیه ادارات خدماتی در تعطیلات نوروز اعم از فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، اورژانس و مراکز بهداشتی درمانی در تلاش هستند تا بتوانند رضایت مسافران نوروزی را جلب کنند .

وی اظهار امیدواری کرد : ستاد اسکان مسافران نوروزی با تلاش زیر مجموعه خود شرایطی را برای مسافران نوروزی منطقه فراهم کند که در پایان سفر با خاطره‌ای خوش به دیار خود برگردند .

رضا صدیقی با اشاره به گردشگر پذیر بودن ارسباران و با عنوان اینکه این منطقه سالانه پذیرای هزاران مسافر و گردشگر است، اضافه کرد : فراهم کردن زیرساخت های لازم در راستای ارایه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران نوروزی لازم و ضروری است که این مهم تا حد زیادی محقق شده است .

وی افزود : خوشبختانه به دلیل تنوع جاذبه های گردشگری در منطقه اقبال مردم جهت حضور در این دیار بیشتر از گذشته شده است .