امضای دفتر یادبود شهدای انقلاب مصر توسط سفیر ایران در قطر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دفتر یادبود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی و استقلال بویژه شهدای انقلاب مردمی در مصر از درگاه خداوند متعال برای شهدای مصر علو درجات و برای خانواده های ایشان صبر و اجر جمیل مسئلت و توسعه و پیشرفت و آبادانی همراه با استقلال و آزادی و کرامت و سرافرازی برای ملت بزرگ و نجیب مصر آرزو کرد.

وی همچنین نسبت به برآمدن چشم اندازی روشن از توسعه و گسترش روابط بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم و دولت مردمی مصر ابراز امیدواری کرد.

لازم به ذکر است محمود فوزی ابودینا سفیر مصر در قطر اقدام به گشودن دفتر یادبودی برای بزرگداشت و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب مردم مصر علیه رژیم مبارک کرده و سفرا و روسای نمایندگیهای سیاسی و اقشار مختلف اتباع مصری مقیم قطر بویژه جوانان مصری با حضور در سفارت اقدام به امضای دفتر یادبود شهدای انقلاب مصر کردند.

