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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

در سفارت مصر انجام شد؛

امضای دفتر یادبود شهدای انقلاب مصر توسط سفیر ایران در قطر

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با حضور در سفارت مصر در شهر دوحه دفتر یادبود شهدای انقلاب 25 ژانویه را امضاء کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دفتر یادبود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی و استقلال بویژه شهدای انقلاب مردمی در مصر از درگاه خداوند متعال برای شهدای مصر علو درجات و برای خانواده های ایشان صبر و اجر جمیل مسئلت و توسعه و پیشرفت و آبادانی همراه با استقلال و آزادی و کرامت و سرافرازی برای ملت بزرگ و نجیب مصر آرزو کرد.

 وی همچنین نسبت به برآمدن چشم اندازی روشن از توسعه و گسترش روابط بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم و دولت مردمی مصر ابراز امیدواری کرد.

لازم به ذکر است محمود فوزی ابودینا سفیر مصر در قطر اقدام به گشودن دفتر یادبودی برای بزرگداشت و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب مردم مصر علیه رژیم مبارک کرده و سفرا و روسای نمایندگیهای سیاسی و اقشار مختلف اتباع مصری مقیم قطر بویژه جوانان مصری با حضور در سفارت اقدام به امضای دفتر یادبود شهدای انقلاب مصر کردند.
 

کد مطلب 1274809

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