پلیس به 4.5 میلیون مسافر نوروزی اصفهان خدمت رسانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار حسن کرمی ظهر سه‌شنبه در همایش همیاران پلیس اصفهان افزود: استان اصفهان هم به دلیل گردشگر پذیری و هم به لحاظ قرار گرفتن در شاهراه اصلی کشور از موقعیت مهمی برخوردار است و همه ساله پذیرای مهمانان داخلی و خارجی به خصوص در ایام نوروز خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود نوروز امسال نزدیک به 4.5 میلیون نفر اصفهان را به عنوان سفر نوروزی خود انتخاب کنند اظهار داشت: به همین منظور تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و ماموران پلیس راه و راهور در راه‌های برونشهری و درونشهری استان به ارائه خدمات ویژه خواهند پرداخت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ارائه بروشورهای هشدار دهنده، ویژه‌نامه‌های مختلف نوروزی پلیس، راهنمایی و هدایت رانندگان، تذکر به رانندگان متخلف، بازگشایی راه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و جلوگیری از بروز ترافیک و راه بندان، همچنین تلاش برای رفع نقص فنی خودروهای در جاده مانده و امدادرسانی به خودروها از جمله این خدمات بیان کرد.

وی اضافه کرد: فرماندهی انتظامی استان اصفهان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با ایجاد امنیت و آرامش فضا را برای توسعه گردشگری فراهم و کاری کند که کسانی که این استان را برای سفر خود انتخاب می‌کنند با ایمنی کامل از سفر خود بهره ببرند.

کرمی طرح همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان را یک طرح موفق برشمرد و افزود: از آنجا که نوجوانان در سنینی هستند که از انگیزه بالایی برای یادگیری برخوردار بوده و وقتی هم که به سنین بالا می‌رسند آموخته‌های خود را به دیگران منتقل می‌کنند به همین منظور سرمایه‌گذاری بر روی این قشر می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش جرایم و تخلفات داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه همکاری‌های خوبی بین پلیس و آموزش و پرورش برای ارتقای سطح کمی و کیفی این طرح انجام شده ابراز امیدواری کرد: این گونه طرح‌ها موجب کاهش تخلفات رانندگی و تلفات انسانی و افزایش ایمنی جاده‌ها شده و سفرهای امنی را برای مردم رقم بزند.

300 هزار پلیس‌یار در اصفهان فعالیت می‌کنند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان نیز گفت: 300 هزار پلیس‌یار نوجوان اصفهانی برای نظم بخشی به ترافیک راه‌ها و کاهش تصادفات و تلفات انسانی در نوروز 90 به پلیس اصفهان کمک می‌کنند.

حسین غلامی هدف از بکارگیری این تعداد پلیس یار نوجوان را ارتقای سطح ایمنی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد به نفس، آموزش و آشنایی با قوانین و مقررات ترافیک و کاهش تخلفات رانندگی و تلفات انسانی عنوان کرد.

وی افزود: همیاران و پلیس یاران نوجوان در چهار درجه و نشان با پلیس راهور همکاری می‌کنند که مقطع پیش دبستانی و اول ابتدایی نشان همیار یکمی، مقطع دوم و سوم ابتدایی درجه همیار دومی، مقطع چهارم و پنجم همیار سومی و مقطع راهنمایی درجه پلیس یاری دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با بیان اینکه جلوگیری و مراقبت از تخلف والدین از جمله وظایف این عزیزان است اظهار داشت: به همیاران و پلیس یاران نوجوان یک تذکرنامه و یک تشویق‌نامه اعطا شده تا در مواقعی که والدینشان تخلف کردند به آنان تذکر داده و همچنین در صورتی که تخلفی مرتکب نشوند آنان را تشویق کنند.

وی به نتایج خوب طرح همیاران و پلیس یاران نوجوان اشاره کرد و بیان داشت: از دو سال گذشته که طرح مذکور توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اجرا شد، وضعیت امنیت راه‌ها بهبود یافت و تخلفات رانندگی و تلفات انسانی نیز سیر نزولی پیدا کرد به طوری که در نوروز سال 89 تعداد تلفات انسانی در راه‌های اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش یافت.

غلامی با اشاره به اجرای طرح تشویقی خانواده‌ها و پلیس‌یاران اصفهانی، اضافه کرد: اگر در نوروز امسال والدین پلیس‌یاران مرتکب هیچ‌گونه تخلف نشوند می‌توانند یک پیامک به شماره 2000005 ارسال کنند و از پلیس راهور اصفهان جایزه بگیرند.

وی به اجرای طرح فرهنگ یاران ترافیک توسط این پلیس در سال 89 اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های زیربنایی پلیس راهور استان است که با هدف آشنایی معلمان و مربیان با مضامین ترافیک و انتقال آن به دانش آموزان و مردم و همکاری با پلیس راهور در کاهش تخلفات و تلفات انسانی اجرا می‌شود.