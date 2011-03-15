انفجار نیروگاه فوکوشیما چالشی برای تز "رنسانس اتمی" اوباما است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وست دویچه آلگماینه" در مطلبی در این باره نوشت: شوک اتمی پیامد زلزله ویرانگر در ژاپن اوباما را در بد مخمصه ای قرار داده است. فاجعه ای که در نیروگاههای اتمی فوکوشیما به وجود آمده است رئیس جمهوری آمریکا را نیز تحت فشار قرار داده که سیاست های اتمی خود را بازنگری کند. برای اوباما انرژی هسته ای یک قسمت غیر قابل انصراف در تامین انرژی آمریکا محسوب می شود.

در ادامه آمده است: بعد از فاجعه نفتی در خلیج مکزیک و یک فاجعه تلخ در یکی از معدنهای زغال سنگ در غرب ویرجینیا که بر اثر آن 25 تن کشته شدند، اوباما در سخنرانی ملی خود در ژانویه گذشته از رنسانس در استفاده از نیروی اتمی در کشورش سخن گفت. واشنگتن حدود 36 میلیارد دلار را برای ساخت بیست رآکتور اتمی دیگر اختصاص داده است.

لازم به ذکر است که از سال 1979 به واسطه سانحه اتمی در یکی از نیروگاههای اتمی، هیچ نیروگاه جدید هسته ای ساخته نشده است.