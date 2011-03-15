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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

فدعمی:

25 گروه بر عملکرد حوزه مواد غذایی اهواز در نوروز نظارت می کنند

25 گروه بر عملکرد حوزه مواد غذایی اهواز در نوروز نظارت می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز گفت: 25 گروه از مراکز بهداشت این شهرستان بر عملکرد مراکز مختلف تهیه و توزیع مواد غذایی و اقامتی در شهرستان اهواز در روزهای نوروز نظارت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالعزیز فدعمی صبح امروز در جلسه ستاد استقبال از میهمانان نوروزی اعلام کرد: کمیته هایی از قبیل اطلاع رسانی، اسکان و پذیرایی، پشتیبانی، بهداشت و درمان، امنیتی و انتظامی و حمل و نقل در این ستاد فعالیت می کنند.

وی با اشاره به ورود مسافران نوروزی در ایام تعطیلات و لزوم به کارگیری تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور گفت: برنامه های زیادی از سوی این کمیته ها در نظر گرفته شده است.

وی از آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی از ابتدای اسفند ماه جاری برای بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خبر داد و افزود: در ایام نوروز 25 اکیپ از مراکز بهداشتی شرق و غرب بر واحدهای اقامتی، رستورانها، عرضه کنندگان مواد خوراکی و همچنین محل اسکان میهمانان نوروزی نظارت مستمر خواهند داشت و این نظارت تا پانزدهم فروردین ماه ادامه دارد.

فدعمی همچنین از کشیک دستگاه های اجرایی از جمله آبفا، برق، گاز، تلفن و دارو و درمان برای ارائه خدمات و و پیشگیری از حوادث احتمالی خبر داد.

فرماندار اهواز توزیع ارزاق عمومی، کشیک نانوایی ها، تامین مکانیک سیار، تقویت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی و برقراری کشیک صنوف را از مهمترین اقدامات کمیته امور پشتیبانی ستاد نوروزی شهرستان اهواز برشمرد.

وی ابراز امید واری کرد با همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی شاهد خدمات رسانی هر چه بیشتر به میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور باشیم. 
 
کد مطلب 1274812

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