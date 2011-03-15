25 گروه بر عملکرد حوزه مواد غذایی اهواز در نوروز نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالعزیز فدعمی صبح امروز در جلسه ستاد استقبال از میهمانان نوروزی اعلام کرد: کمیته هایی از قبیل اطلاع رسانی، اسکان و پذیرایی، پشتیبانی، بهداشت و درمان، امنیتی و انتظامی و حمل و نقل در این ستاد فعالیت می کنند.

وی با اشاره به ورود مسافران نوروزی در ایام تعطیلات و لزوم به کارگیری تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور گفت: برنامه های زیادی از سوی این کمیته ها در نظر گرفته شده است.



وی از آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی از ابتدای اسفند ماه جاری برای بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خبر داد و افزود: در ایام نوروز 25 اکیپ از مراکز بهداشتی شرق و غرب بر واحدهای اقامتی، رستورانها، عرضه کنندگان مواد خوراکی و همچنین محل اسکان میهمانان نوروزی نظارت مستمر خواهند داشت و این نظارت تا پانزدهم فروردین ماه ادامه دارد.



فدعمی همچنین از کشیک دستگاه های اجرایی از جمله آبفا، برق، گاز، تلفن و دارو و درمان برای ارائه خدمات و و پیشگیری از حوادث احتمالی خبر داد.



فرماندار اهواز توزیع ارزاق عمومی، کشیک نانوایی ها، تامین مکانیک سیار، تقویت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی و برقراری کشیک صنوف را از مهمترین اقدامات کمیته امور پشتیبانی ستاد نوروزی شهرستان اهواز برشمرد.



وی ابراز امید واری کرد با همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی شاهد خدمات رسانی هر چه بیشتر به میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور باشیم.

