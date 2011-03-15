۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

پرونده جایزه ادبی "طهران" در سال 89 بسته شد

پرونده‌ آخرین جایزه‌ ادبی "طهران" در سال 89 با معرفی برگزیدگان شعر ویژه اسفند ماه و داستان فصل زمستان بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش شعر ماه اسفند، از میان چهار شاعر راه یافته به مرحله نهایی ابراهیم اکبری دیزگاه از قم، صالح دروند از بوشهر، علیرضا رجبعلی زاده از کاشان و لیلا کردبچه از تهران، بر اساس رای هیئت داوران لیلا کردبچه شاعر برگزیده اسفند معرفی شد.

همچنین بر اساس رای هیئت داوران در بخش داستان، از میان چهار اثر راهیافته به مرحله نهایی؛ اباذر هدایتی از قم با داستان"نامه"، مریم احمد زاده از تهران با داستان "تل"، تیمور آقا محمدی از همدان با داستان"اگر بادی که آمده بگذارد" و رضوان نیلی از اصفهان با داستان "تشک مواج"، داستانهای "نامه" و "تشک مواج" مشترکاً به عنوان داستانهای برگزیده فصل زمستان معرفی شدند.
 
 در بخش ویژه "اندیشه و سیره امام خمینی (ره)" نیز از میان 2 نویسنده راه یافته به مرحله پایانی، منا محرمی از تهران با داستان "ضریح" و مائده محمودی با داستان "ممکن نیست" بر اساس رای هیئت داوران داستان "ممکن نیست" به عنوان داستان برگزیده در این بخش معرفی شد.
 
