به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، هوشنگ عشایری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: برای نخستین بار در برخی از جاده های استان اصفهان بویژه راههای شریانی ایستگاه های راهداری نوروزی تئاتر موزیکال به اجرا گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح ضمن پذیرایی از مسافرین نوروزی با بهره گیری از ظرافتها و جذابیتهای هنر نمایش و ارائه تصویری شفاف از خدمات اداره های راه و ترابری در کاهش تصادفات در جاده ها و ایجاد نشاط و آرامش برای مسافران نمایشی موزیکال به همراه برگزاری مسابقه نقاشی و اهدای بسته های آموزشی، فرهنگی و سرگرمی به کودکان در جاده ها برگزار می شود.

مدیر کل اداره راه و ترابری استان اصفهان در ارتباط با اهداف اجرای تئاتر موزیکال در جاده ها افزود: ارتقای آگاهی عمومی به ویژه کودکان از تردد جاده ای، کاهش تصادفات و چگونگی نگهداری راه ها، نیز شناساندن فعالیتهای وزارت راه و ترابری از جمله اهداف این طرح است.

وی با اشاره به اینکه نوروز 90 جاده های استان اصفهان با زبان هنر به استقبال میهمانان می آید، بیان داشت: با اجرای این طرح، به رسالت بیانی هنر در ترویج، تبلیغ و توانمندی زبان نمایش توجه می شود.

عشایری در خصوص زمان اجرای این نمایش در جاده های استان گفت: مدت زمان اجرای نمایش فقط ایام تعطیلات نوروز است و در محورهای شریانی اصفهان - تهران، اصفهان - شیراز و اصفهان - یزد به اجرا در می اید.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای تئاتر موزیکال در جاده ها، کودکان و نوجوانان به عنوان گروه هدف در طول سفر همسفران خود را به رعایت مقررات رانندگی در جاده ها ترغیب می کنند.