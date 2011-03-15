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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

برای نخستین بار در کشور؛

تئاتر موزیکال جاده ای در راه‌های اصفهان در ایام نوروز 90 اجرا می شود

تئاتر موزیکال جاده ای در راه‌های اصفهان در ایام نوروز 90 اجرا می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره راه و ترابری استان اصفهان گفت: برای نخستین بار در کشور تئاتر موزیکال جاده ای در راه‌های اصفهان در ایام نوروز 90 اجرا می شودو جاده های استان اصفهان با زبان هنر به استقبال میهمانان می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، هوشنگ عشایری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: برای نخستین بار در برخی از جاده های استان اصفهان بویژه راههای شریانی ایستگاه های راهداری نوروزی  تئاتر موزیکال به اجرا گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح ضمن پذیرایی از مسافرین نوروزی با بهره گیری از ظرافتها و جذابیتهای هنر نمایش و ارائه تصویری شفاف از خدمات اداره های راه و ترابری در کاهش تصادفات در جاده ها و ایجاد نشاط و آرامش برای مسافران نمایشی موزیکال به همراه برگزاری مسابقه نقاشی و اهدای بسته های آموزشی، فرهنگی و سرگرمی به کودکان در جاده ها برگزار می شود.

مدیر کل اداره راه و ترابری استان اصفهان  در ارتباط با اهداف اجرای تئاتر موزیکال در جاده ها افزود: ارتقای آگاهی عمومی به ویژه کودکان از تردد جاده ای، کاهش تصادفات و چگونگی نگهداری راه ها، نیز شناساندن فعالیتهای وزارت راه و ترابری از جمله اهداف این طرح است.

وی با اشاره به اینکه نوروز 90 جاده های استان اصفهان با زبان هنر به استقبال میهمانان می آید، بیان داشت:  با اجرای این طرح، به رسالت بیانی هنر در ترویج، تبلیغ و توانمندی زبان نمایش توجه می شود.

عشایری در خصوص زمان اجرای این نمایش در جاده های استان گفت: مدت زمان اجرای نمایش فقط ایام تعطیلات نوروز  است و در محورهای شریانی اصفهان - تهران، اصفهان - شیراز و اصفهان - یزد  به اجرا در می اید.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای تئاتر موزیکال در جاده ها، کودکان و نوجوانان به عنوان گروه هدف در طول سفر همسفران خود را به رعایت مقررات رانندگی در جاده ها ترغیب می کنند.

کد مطلب 1274817

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