به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی هندبال (IHF) تیم ملی هندبال کشورمان با در نظر گرفتن کسب عنوان نایب قهرمانی در بازیهای آسیایی گوانگجو با هفت پله صعود از رده پنجاه و هشتم در جایگاه پنجاه و یکم ایستاد.

تیم هندبال کشورمان در این رده بندی که با جمع امتیازات تیم های مردان، بانوان، نوجوانان و جوانان در میان تیم های آسیایی در رده هفتم قرار دارد. تیم های هندبال آسیایی از جمله کره جنوبی(دهم)، ژاپن(بیست ویکم)، چین(بیست و دوم)، قطر(سی وششم)، کویت(سی و هفتم) و بحرین( چهل و هشتم) پیش از ایران قرار دارند.

در جدیدترین رده بندی تیم های برتر هندبال جهان، آلمان، روسیه و صربستان در رده اول تا سوم قرار دارند.