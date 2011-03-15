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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

حذف اکران تک سانس در سینماها به دستور شمقدری

حذف اکران تک سانس در سینماها به دستور شمقدری

جواد شمقدری در نامه‌ای به علیرضا سجادپور با توجه به تجربه ناموفق نمایش تک‌سانس فیلم‌های سینمایی دستور به حذف این شیوه نمایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون امور سینمایی در این نامه به مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای تاکید کرده است تا اقدام لازم حداقل در 10 سالن سینما به جهت ساماندهی اکران فیلم‌های مخاطب خاص صورت پذیرد و در صورتی که بخش خصوصی آمادگی این هماهنگی را نداشت با کمک مؤسسه سینما شهر نسبت به برنامه‌ریزی برای اکران در این سالن‌ها بر اساس درخواست تهیه‌کنندگان هماهنگی و حمایت‌های لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 1274822

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