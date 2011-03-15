حذف اکران تک سانس در سینماها به دستور شمقدری

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون امور سینمایی در این نامه به مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای تاکید کرده است تا اقدام لازم حداقل در 10 سالن سینما به جهت ساماندهی اکران فیلم‌های مخاطب خاص صورت پذیرد و در صورتی که بخش خصوصی آمادگی این هماهنگی را نداشت با کمک مؤسسه سینما شهر نسبت به برنامه‌ریزی برای اکران در این سالن‌ها بر اساس درخواست تهیه‌کنندگان هماهنگی و حمایت‌های لازم صورت پذیرد.