حذف اکران تک سانس در سینماها به دستور شمقدری

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون امور سینمایی در این نامه به مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای تاکید کرده است تا اقدام لازم حداقل در 10 سالن سینما به جهت ساماندهی اکران فیلمهای مخاطب خاص صورت پذیرد و در صورتی که بخش خصوصی آمادگی این هماهنگی را نداشت با کمک مؤسسه سینما شهر نسبت به برنامهریزی برای اکران در این سالنها بر اساس درخواست تهیهکنندگان هماهنگی و حمایتهای لازم صورت پذیرد.
جواد شمقدری در نامهای به علیرضا سجادپور با توجه به تجربه ناموفق نمایش تکسانس فیلمهای سینمایی دستور به حذف این شیوه نمایش داد.
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