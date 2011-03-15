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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

نخبگان قضایی گلستان شناسایی می شوند

نخبگان قضایی گلستان شناسایی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور فرهنگی رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و تکریم نخبگان دستگاه قضایی استان خبر داد.

یوسفعلی عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این طرح افرادی که ایده ها و راهکارهای علمی و عملی برای کاهش اطاله دادرسی و کم کردن مدت رسیدگی به پرونده ها در عین رعایت دقت و بهبود رویه های قضایی ارائه می کنند شناسایی و معرفی می شوند.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح  تالیفات و پایان نامه های مرتبط با بخش حقوقی برای استفاده کارشناسان و دانشجویان در استان گردآوری می شود.

وی افزود: ترغیب کارکنان به تحقیق و نگارش، ارائه طرح و ابتکارات حقوقی و کاربردی، ظرفیت سازی مناسب برای بهره برداری سازمانی و ایجاد روحیه خلاقیت از اهداف اجرای این طرح در دادگستری استان گلستان است.

عمرانی، استفاده از تجربیات نخبگان قضایی، ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش و نشاط در بین کارکنان دستگاه قضایی را از دیگر اهداف اجرای این طرح در استان برشمرد.

16 حوزه قضایی در گلستان وجود دارد.
 

کد مطلب 1274824

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