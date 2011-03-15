به گزارش خبرگزاری مهر، "گل گشت" عنوان برنامه‌ای است که رادیو گفتگو آن را برای ایام نوروز تدارک دیده است. این برنامه هر روز ساعت 20:15 به مدت 45 دقیقه با موضوع‌های مختلف به سردبیری نازنین کتابچی پخش می‌شود.

برنامه "صدای تصویر" به سردبیری فهیمه پناه‌آذر ایام نوروز ساعت 22:30 پخش می‌شود. محمود گبرلو کارشناس و منتقد برنامه است و درباره تحولات سینمای ایران در سال 89 صحبت می‌کند.

گلچینی از خاطرات بزرگان عرصه علم و سیاست و چهره‌های شاخص در سال 89 در برنامه "صدای خاطره" با اجرای رضا صفدری نوروز روی آنتن می‌رود.

برنامه "چای برای دو نفر" به سردبیری علیرضا شهیدی‌فر و تهیه‌کنندگی سارا سلامی پخش می‌شود. از دیگر برنامه‌های نوروزی رادیو گفتگو برنامه سیاسی- اجتماعی "گفتگوی روز" است که به تحلیل مهمترین رویدادهای ایران و جهان می‌پردازد.

"گفت‌اندیش" از برنامه‌های علمی و تخصصی رادیو گفتگو است که ساعت 22 پخش می‌شود. "جهان در یک نگاه" عنوان برنامه‌ای است که رادیو گفتگو تدارک دیده و به تحلیل آخرین تحولات بین‌المللی جهان می‌‍پردازد.