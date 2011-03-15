به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر سه شنبه در جلسه اردوهای هجرت جهادی اظهار داشت: اجرای طرح هجرت فرصت بسیار مناسبی برای استفاده از توان و ظرفیت جوانان در سازندگی و عمران است‌ اما باید این را در نظر داشت که هدف اصلی از این طرح فرهنگ‌سازی، غنی‌سازی اوقات فراغت و ایجاد روحیه مشارکت جمعی در بین جوانان است.

وی تصریح کرد: یکی از تاثیرات مثبتی که اجرای طرح هجرت سازندگی دارد، ایجاد اشتغال کوتاه‌مدت برای جوانان است که سبب می‌شود جوانان شرکت کننده در این طرح از اوقات بیکاری خود نهایت بهره را ببرند.

استاندار مرکزی ادامه داد: بیکاری آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد و از آنجا که امروز هجمه دشمنان متوجه جوانان و کانون گرم خانواده است، اوقات بیکاری می‌تواند تهدیدی برای جوانان باشد که باید با اجرای چنین طرح‌هایی اوقات جوانان را ساماندهی کرد تا دشمنان نتوانند به خواسته‌های خود برسند.

شعبانی‌فرد با تاکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در اجرای این اردوها گفت: مشارکت جدی دستگاه‌ها در اجرای این طرح خدمت به مردم مناطق محروم است که باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: به منظور اجرای هرچه بهتر طرح اردوهای هجرت در سال آینده باید در حوزه فرهنگی این طرح ظرفیت‌سنجی شده و از محل بودجه فرهنگی استان، اعتبارات مورد نیاز این طرح تامین شود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در بخش امور عمرانی نیز باید دبیرخانه‌‌ای به مسئولیت معاون امور عمرانی استانداری تشکیل و به مسائل مربوط به این بخش پرداخته شود.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌هایی اجرایی نیز باید معاونان خود را مسئول رسیدگی به طرح هجرت کنند، خاطر‌نشان کرد: فرمانداران باید هر 15 روز یک‌بار تشکیل جلسه داده و گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای این طرح را جویا شوند.