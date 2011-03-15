193 هنرجوی اردبیلی به مرحله کشوری مسابقات فنی و حرفه ای راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمود احمدزاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی مسابقات و هفته مشاغل استان اظهار داشت: از این تعداد 123 نفر در رشته فنی و حرفه ای و 69 نفر در کاردانش در 23 رشته موفق شدند به مرحله علمی کشوری راه یابند.

وی اضافه کرد: پس از رقابت در مسابقات علمی که از 28 فروردین سال 90 به صورت متمرکز در سراسر کشور برگزار خواهد شد، نفرات برتر به مرحله نهائی کشوری که به صورت عملی اجرا می شود معرفی خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه مسابقات کشوری مرحله عملی با شرکت 222 نفر هنرجو از سراسر کشور در 34 رشته از 19 اردیبهشت سال آینده به میزبانی اردبیل برگزار می شود، افزود: در پایان از نفرات اول تا سوم هر رشته تجلیل شایسته به عمل خواهد آمد.

وی از فراهم کردن مقدمات لازم برای میزبانی شایسته این مسابقات کشوری خبر داد و تاکید کرد: با برگزاری اردوی علمی و عملی برای هنرجویان راه یافته به مرحله کشوری که از پنج فروردین سال آینده به مدت یک هفته برگزار می شود، دانش آموزان این استان برای آزمون علمی آماده خواهند شد.

محمودزاده همچنین از برگزاری نمایشگاه فعال و زنده برای معرفی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در هفته مشاغل سال آینده خبر داد و ابراز داشت: در این نمایشگاه هنرجویان هر رشته و دانش آموزان استثنائی ضمن ارائه طرحها و موفقیتهای خود به طور عملی، رشته تخصصی خود را در غرفه ها معرفی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: مشاوران آموزشی نیز با راهنمائی دانش آموزان و اولیای آنها در انتخاب رشته تحصیلی به این گروه کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به ثبت نام دانش آموزان در سال اول متوسطه از سال آینده در تمامی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار دانش استان تصریح کرد: از سال تحصیلی 91 – 90 تمامی دانش آموزان متوسطه با این طرح حداقل یک مهارت مورد علاقه خود را می آموزند.

درخشش دانش آموزان اردبیلی در مسابقات رباتیک کشوری

گفتنی است دانش آموزان دبیرستان دخترانه معراج اردبیل مقام اول و دوم مسابقات رباتیک کشوری را به دست آوردند.

در این مسابقات کشوری که با حضور دانش آموزان تمام استانهای کشور برگزار شد، مهری بلند قامت و زینب پور اسماعیلی از اردبیل مقام اول و سمیه اشکانی، نسرین عطاری و شادی عابد مقام دوم مسابقات را نصیب خود کردند.