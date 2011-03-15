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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

آبرسانی به مناطق عشایری خوزستان آغاز شد

آبرسانی به مناطق عشایری خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و عمران اداره کل امور عشایر خوزستان گفت: طرح آبرسانی به مناطق عشایری خوزستان به منظور کاهش آسیبهای ناشی از خشکسالی آغاز شد.

البرز احمدی  در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این طرح در قالب 13 منطقه عشایری به منظور بهره مندی بیش از هشت هزار خانوار در این مناطق آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرحها در قالب تامین آب سیار، تکمیل طرحهای آبرسانی، خرید مخازن جدید ذخایر آب و آبرسانی با تانکر اجرا می شود، افزود: برای اجرای این طرح بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

احمدی گفت: این طرحها تا پایان سال آینده اجرا می شود و انتظار می رود به زودی شاهد حل این مشکل برای این افراد باشیم.

وی تصریح کرد: شهرهای مسجد سلیمان،‌ اندیکا، لالی، ایذه، باغملک، بهبهان، شوش، رامهرمز، شوشتر، گتوند، هفتکل، اندیمشک و دزفول مناطق عشایر نشین خوزستان هستند.
 
کد مطلب 1274829

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