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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

برنامه های تاثیرگذار فرهنگی در زنجان مورد حمایت ویژه قرار می گیرد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در جمع مسئولان کتابخانه ها و مدیران مراکز فرهنگی و دینی استان زنجان گفت: ‌اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برنامه های تاثیرگذار فرهنگی حمایت ویژه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان،  یوسف اماملو ظهر سه شنبه در جمع مسئولان کتابخانه ها، کانونها و مراکز فرهنگی و دینی استان زنجان افزود: هم اکنون اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به قرارگاه فرهنگی در سطح استان تبدیل شده و این اداره کل در تمام حوزه ها و برای تمام اقشار مختلف مردم برنامه دارد .

وی ابزار کرد: ‌مسئولین کانونهای فرهنگی و دینی باید خود الگو برای سایر مردم باشند .

اماملو با بیان اینکه بسیاری از کانونها در سال 89 برنامه های بسیار خوبی را در مناسبتهای مختلف اجرا کردند یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از طرح های نو و ابتکاری حمایت ویژه می کند .

وی ادامه داد: این اداره کل با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و دینی در دانشگاه ها، مدارس، مهدهای کودک،‌ مساجد،‌ هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی و دینی توانسته است خدمات فرهنگی بسیار مناسبی را به عموم مردم ارائه کند .

معاون فرهنگی، ‌آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: عمده ترین هدف ما در کانونها تأثیرگذاری این کانونها بر محیط فعالیت خود است و کانونهای فرهنگی بازویی از بازوان توانمند مساجد است .
 

کد مطلب 1274830

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