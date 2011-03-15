برنامه های تاثیرگذار فرهنگی در زنجان مورد حمایت ویژه قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو ظهر سه شنبه در جمع مسئولان کتابخانه ها، کانونها و مراکز فرهنگی و دینی استان زنجان افزود: هم اکنون اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به قرارگاه فرهنگی در سطح استان تبدیل شده و این اداره کل در تمام حوزه ها و برای تمام اقشار مختلف مردم برنامه دارد .

وی ابزار کرد: ‌مسئولین کانونهای فرهنگی و دینی باید خود الگو برای سایر مردم باشند .

اماملو با بیان اینکه بسیاری از کانونها در سال 89 برنامه های بسیار خوبی را در مناسبتهای مختلف اجرا کردند یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از طرح های نو و ابتکاری حمایت ویژه می کند .

وی ادامه داد: این اداره کل با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و دینی در دانشگاه ها، مدارس، مهدهای کودک،‌ مساجد،‌ هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی و دینی توانسته است خدمات فرهنگی بسیار مناسبی را به عموم مردم ارائه کند .

معاون فرهنگی، ‌آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: عمده ترین هدف ما در کانونها تأثیرگذاری این کانونها بر محیط فعالیت خود است و کانونهای فرهنگی بازویی از بازوان توانمند مساجد است .

