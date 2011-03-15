45 درصد از کشتارگاه های سنتی کشور حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، مسعود دستور ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری از کشتارگاه صنعتی شهرستان خوی با تاکید بر تامین بهداشت و سلامت پروتئین مورد نیاز مردم اظهارداشت: در آینده نزدیک عملیات ساختمانی و تجهیز 50 کشارگاه صنعتی و پیشرفته در کشور آغاز می شود که با بهره برداری از این طرح در سالهای آتی 45 درصد از کشتارگاه های سنتی حذف می شوند.

مدیر کشتارگاه صنعتی شهرستان خوی نیز در این مراسم با عنوان اینکه این واحد یکی از بزرگترین کشتارگاه های دام آذربایجان غربی است گفت: این کشتارگاه شامل قسمت نگهداری دام، کشتارگاه دام های بزرگ و کوچک، سردخانه ای زیر صفر و بالای صفر به ظرفیت 700 تا 1000 تن است.

مهدی قلی پور افزود: با بهره برداری از این کشتارگاه پیشرفته، گوشت قرمز مورد نیاز و آلایش های دامی هفت شهرستان شمال استان به صورت کاملا بهداشتی فرآوری و عرضه خواهد شد.

وی اضافه کرد: ظرفیت کشتار این واحد 50 راس دام سنگین و 500 راس دام سبک در روز است که قابلیت افزایش به چهار برابر را دارد.

این مقام مسئول بیان داشت: برای ساخت و تجهیز این کشتارگاه که در هفت هزار و 500 متر مربع زیر بنا ساخته شده است، 70 میلیارد ریال هزینه شده است.

قلی پور گفت: با بهره برداری از این کشتارگاه برای 103 نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شد.