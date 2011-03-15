تخلفات ساختمانی در گلستان تخصصی رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری ظهر سه شنبه در نشست با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: این شورا آمادگی دارد با استفاده از نظر کارشناسان مجرب سازمان نظام مهندسی به صورت تخصصی دعاوی تخلفات ساختمانی را رسیدگی کند.

وی افزود: در صورت رفع موانع قانونی، آمادگی برای تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های مربوط به سازمان نظام مهندسی در شورای حل اختلاف استان وجود دارد.

وی در ادامه به بحث داوری در قراردادهای سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: در صورتی که اعضای این سازمان در تدوین قراردادهای خود با تعیین یک یا چند داور در صورت بروز مشکل، بدون مراجعه به دستگاه قضایی و با نظر داوران نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند.

در ادامه این نشست حسین شعبانی، معاون پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان نیز خواستار تشکیل کارگروهی به منظور آسیب شناسی و بررسی راهکارهایی برای پیشگیر از جرم در بخش ساخت و ساز و بخش مسکن شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان گزارشی درباره نحوه عملکرد و برنامه های این سازمان ارائه کرد.

در این نشست اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شهردار گرگان، رئیس شورای شهر، معاون پیشگری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و رئیس شورای حل اختلاف شهرستان گرگان حضور داشتند.