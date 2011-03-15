جواد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اجرای طرح نظارتی نوروز 90 که از ابتدای اسفندماه برنامه اجرایی و عملیاتی آن در سراسر کشور آغاز شده است، با هماهنگی سازمانهای بازرگانی استانها، استانداریها، فرمانداریها، ائمه جمعه و جماعات و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با بازار نقش دارند، تمرکز بازرسیهای خود را بر اقلام پرمصرف همچون پوشاک، کیف، کفش، میوه و ترهبار، آجیل و خشکبار، شیرینی، مواد غذایی، مواد پروتئینی و در بخش خدمات و رستوران مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی و حمل و نقل بین شهری و درون شهری است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آتی در استانهای کشور و تهران توزیع میوه ذخیرهسازی شده، از سوی وزارت بازرگانی شروع شده، بازرسان سازمان حمایت متمرکز در مراکز توزیع عمده میوه که شامل میادین میوه و ترهبار و شبکههای توزیع رسمی اعلام شده هستند و کنترل لازم را دارند.
وی تصریح کرد: بازرسان قیمت و کیفیت اقلام عرضه شده را به شدت تحت کنترل دارند تا آنچه که در این سبد برای مردم پیشبینی شده است، با قیمت مناسب و بالاترین کیفیت در اختیار آنها قرار گیرد.
تقوی از مصرفکنندگان درخواست کرد تا در این ایام هرگونه تخلف را اطلاع دهند، چراکه به اعتقاد وی، تخلف در این ایام قابل اغماض و چشمپوشی نیست و برخورد شدید خواهد شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر بازرسیهای نوبهای، بازرسی نامحسوس از سوی ناظران افتخاری سازمان حمایت نیز صورت خواهد گرفت، ضمن اینکه در کنار آن، گشتهای مشترک همراه با قاضی کشیک تعزیرات صورت خواهد گرفت تا به متخلفان در حداقل زمان رسیدگی شود.
تقوی گفت: با متخلفان و افرادی که تکرار در تخلف دارند تا مرحله پلمپ واحد صنفی و مغازه پیش خواهیم رفت، لذا از مردم تقاضا می شود تا هرگونه تخلف را با شماره تلفن 124 که به صورت رایگان و شبانهروزی در اختیار آنها است، اطلاع دهند.
وی اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز بخصوص روزهای ابتدایی آغاز سال، بازرسیها شدت مییابد و بخصوص در مورد میوه شدت عمل بیشتری خواهد داشت.
نظر شما