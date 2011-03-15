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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

با دستور علی سعیدلو ؛

اماکن ورزشی تهران در اختیار قهرمانان ملی و خانواده هایشان قرار می‌گیرد

اماکن ورزشی تهران در اختیار قهرمانان ملی و خانواده هایشان قرار می‌گیرد

با تاکید رئیس سازمان تربیت بدنی اماکن و مجموعه های ورزشی استان تهران از این پس در اختیار قهرمانان ملی و خانواده آنها قرار خواهد گرفت .

سیدرضا افتخاری مدیر کل تربیت بدنی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در نشستی که صبح امروز با رئیس سازمان تربیت بدنی داشتیم، ایشان خواستار در اختیار قرار گرفتن اماکن ورزشی استان تهران بویژه مجموعه های ورزشی انقلاب و آزادی به قهرمانان تیم های ملی، خانواده آنها و پرسنل سازمان تربیت بدنی شدند.

وی تصریح کرد: این تصمیم به منظورعمومیت یافتن ورزش و ایجاد تسهیلات بیشتربرای خانواده ها و توجه به ورزش همگانی صورت گرفته است .

مدیرکل تربیت بدنی تهران اظهار داشت: آقای سعیدلو خواستار تسریع در اجرایی شدن این امر شدند و بر همین اساس از بنده، آقای ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مدیران مجموعه های ورزشی تهران خواستند تا مقدمات اجرایی شدن این تصمیم را هرچه سریعتر فراهم کنیم.

کد مطلب 1274836

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