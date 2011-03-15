  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

بودجه شهرداریهای آذربایجان شرقی 275 میلیارد ریال تعیین شد

بودجه شهرداریهای آذربایجان شرقی 275 میلیارد ریال تعیین شد

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان شرقی گفت: بودجه 275 میلیارد ریالی سازمان همیاری شهرداری‌های این استان برای سال 90 با در نظر گرفتن اختیارات بیشتر برای هیئت مدیره به تصویب شورای این سازمان رسید.

محمد سعیدی ظهر سه شنبه در حاشیه نشست شورای سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی که به ریاست استاندار آذربایجان شرقی تشکیل شده بود به خبرنگار مهر گفت: این بودجه با در نظر گرفتن حذف تشکیلات غیرضرروی و توجه به رفع موانع و ارتقای سطح سازمان و پرداخت مطالبات قانونی، بازسازی تشکیلات و ارتقای وضعیت موجود به تصویب رسید.

سعیدی گفت: ‌در این بودجه تبصره‌های پنج‌گانه برای تحقق اهداف بودجه در نظر گرفته شده که موانع برای تحقق این مسئله را رفع می‌کند.

وی یادآور شد: میزان تحقق بودجه سال گذشته این سازمان نیز بیش از90 درصد است و تلاش می‌شود تا در سال 90 نیز میزان تحقق بودجه فراتر از گذشته باشد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش اختیارت هیئت مدیره در بودجه سال 90 اظهار داشت: این افزایش با توجه به وضعیت موجود و لزوم برخی تصمیمات سریع اتخاذ شده و هیئت مدیره را قادر می‌سازد تا در زمینه برخی اقدامات مالی عملکرد آزادانه‌تری داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه جلسات شورای سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان سالانه دو بار برگزار می‌شود و مسائل مالی باید در این شورا بررسی شود، این افزایش اختیار لحاظ شده است.

کد خبر 1274838

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها