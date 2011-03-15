بودجه شهرداریهای آذربایجان شرقی 275 میلیارد ریال تعیین شد

محمد سعیدی ظهر سه شنبه در حاشیه نشست شورای سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی که به ریاست استاندار آذربایجان شرقی تشکیل شده بود به خبرنگار مهر گفت : این بودجه با در نظر گرفتن حذف تشکیلات غیرضرروی و توجه به رفع موانع و ارتقای سطح سازمان و پرداخت مطالبات قانونی، بازسازی تشکیلات و ارتقای وضعیت موجود به تصویب رسید .

سعیدی گفت: ‌در این بودجه تبصره‌های پنج‌گانه برای تحقق اهداف بودجه در نظر گرفته شده که موانع برای تحقق این مسئله را رفع می‌کند .

وی یادآور شد : میزان تحقق بودجه سال گذشته این سازمان نیز بیش از 90 درصد است و تلاش می‌شود تا در سال 90 نیز میزان تحقق بودجه فراتر از گذشته باشد .

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش اختیارت هیئت مدیره در بودجه سال 90 اظهار داشت : این افزایش با توجه به وضعیت موجود و لزوم برخی تصمیمات سریع اتخاذ شده و هیئت مدیره را قادر می‌سازد تا در زمینه برخی اقدامات مالی عملکرد آزادانه‌تری داشته باشد .