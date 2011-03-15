پیرترین درخت شیروان ثبت آثار ملی شد

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: درخت کهنسال صنوبر که در روستای نظرعلی شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی قرار دارد با سنی حدود 300 سال سن بعنوان قدیمی ترین درخت صنوبر کشور شناسایی شد.

وی تصریح کرد: پرونده ثبتی این اثر با ارزش در دومین همایش شورای عالی سیاست گذاری ثبت که در شهرستان چابهار برگزار شد ارائه شد و مهر تایید گرفت.



مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که با شناسایی و ثبت این اثر طبیعی ارزشمند مقدمات حفاظت از آن فراهم آید.



کارشناس ثبت آثار طبیعی نیز در خصوص این اثر طبیعی گفت: این درخت کهنسال بانام علمی "populus nigra "صنوبر تبریزی بوده و از خانواده "salicaceae" بیدها است.



یونس حمایلی اظهار داشت: طبق نظریه های کارشناسی صورت گرفته قدمت این درخت کهنسال حدود300 سال برآورد می شود که قدیمی ترین درخت صنوبر در ایران است و به گفته کارشناسان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور احتمال اینکه این درخت کهنسال قدیمی ترین درخت صنوبر در دنیا نیز باشد وجود دارد.



حمایلی تصریح کرد: درخت صنوبر تبریزی یکی از گونه های پهن بزرگ است و از اینگونه درخت با توجه به سرعت رشد مناسبی که دارد در صنایع چوب مثل درب و پنجره کبریت سازی، تهیه خمیر کاغذ، تامین سوخت، کاشت جهت جلوگیری از فرسایش جنگلها ساختمان سازی صنایع تخته خرده و لوله بری استفاده می شود.



وی افزود: به دلیل کاربردهای صنعتی این نوع درخت در سالهای اخیر طرح کاشت صنوبر در کشور در حال اجراست.



این کارشناس گفت: بطور طبیعی تنه گونه صنوبر از سنین70 تا80 سالگی به بالا میان تهی و پوسیده شده و از بین می رود لذا "درخت کهنسال صنوبر" روستای نظرعلی در حال حاضر با توجه به قدمت و شادابی که دارد و همچنین سازگاری آن با اقلیم منطقه می تواند اهمیت بسزایی در بررسی ها و مطالعات ژنتیکی داشته باشد و پایه ای ارزشمند برای تکثیر است.