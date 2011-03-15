سازمان تبلیغات اسلامی گسترده ترین نهاد فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان کتابخانه ها و مدیران مراکز فرهنگی و دینی و انجمن های اسلامی استان زنجان با اعلام این مطلب افزود: امروز امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک شهروندان است و آنهایی که از توان بالایی دراین امر برخوردار هستند رسالت سنگینی بر عهده شان است .

وی اظهار داشت: سال 89 از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شد و در این سال حرکتهای بسیار خوبی در این مقوله صورت گرفت .

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی در حوزه فرهنگی پیشتاز از سایر حوزه های مختلف دیگر است، بیان کرد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است و امروز ما شاهد تأثیرگذاری فرهنگی این انقلاب بر سایر ملل جهان هستیم .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: هم اکنون انقلاب اسلامی الگو برای سایر ملل است و باید هر روز بیش از پیش در معرفی ارزشهای اسلامی بر جهان همت گماشت .

حجت الاسلام دشتکی یادآور شد: وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی هدایت، حمایت و نظارت بر اجرای برنامه های فرهنگی و دینی است و در این راستا کارهای بسیار خوبی در سطح استان صورت گرفته که در سطح کشور این برنامه ها بی نظیر است .

وی گفت : اداره کل تبلیغات اسلامی استان از طرح و ایده های نو فرهنگی و دینی حمایت ویژه می کنند.