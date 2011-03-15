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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

معاون سنجش خبر داد:

راه اندازی پرتال جامع بانک سئوالات آزمون های سراسری

راه اندازی پرتال جامع بانک سئوالات آزمون های سراسری

معاون اجرایی سازمان سنجش از راه اندازی پرتال سئوالات آزمون های سراسری خبر داد و افزود: تلاش می کنیم این پرتال را برای ایجاد امنیت بیشتر روند طراحی سئوال راه اندازی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال طباطبایی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران ایجاد وب سایت دینامیک را برای برقراری ارتباط مستقیم داوطلبان با سازمان سنجش آموزش کشور یکی از برنامه های معاونت اجرایی این سازمان در سال آینده اعلام کرد و گفت: سلامت روانی داوطلبان کنکور اهمیت زیادی برای سازمان سنجش دارد از این روی سازمان تلاش می کند ارتباط نزدیکی را با داوطلبان کنکور داشته باشد.

کد مطلب 1274841

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