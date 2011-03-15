راه اندازی پرتال جامع بانک سئوالات آزمون های سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال طباطبایی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران ایجاد وب سایت دینامیک را برای برقراری ارتباط مستقیم داوطلبان با سازمان سنجش آموزش کشور یکی از برنامه های معاونت اجرایی این سازمان در سال آینده اعلام کرد و گفت: سلامت روانی داوطلبان کنکور اهمیت زیادی برای سازمان سنجش دارد از این روی سازمان تلاش می کند ارتباط نزدیکی را با داوطلبان کنکور داشته باشد.