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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

99 درصد امور هیئت حقوق شهروندی گلستان اجرا شد

99 درصد امور هیئت حقوق شهروندی گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان گلستان از محقق شدن 99 درصد ماموریت های این هیئت در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فیض محمد خورشیدی ظهر سه شنبه در جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در گرگان افزود: اعضای این هیئت به دادسراها، دادگاهها، کلانتریها، بازداشتگاهها و زندان ها سرکشی و نحوه اعمال قانون و رعایت حقوق مردم از سوی کارکنان این دستگاه ها را بررسی می کنند.

وی اظهار داشت: اعضای این هیئت در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تضییع حقوق مردم، با متخلفان برخورد می کنند.
 
به گفته وی، اعضای این هیئت 9 نفره در طول سال حداقل دو بار در ماه، از نحوه عملکرد دفاتر، دادسراها، دادگاه ها و مراجع انتظامی بازدید می کنند.
 
رئیس کل دادگستری استان گلستان از اعضای این هیئت خواست در بازرسی های خود ملاحضه جایگاه و مقام افراد را نکنند.
 
احمد فاضلیان با بیان این که پایبندی به قانون مهم ترین مسئله است، گفت: باید همه مسئولان عمل به قانون را مبنای کار خود قرار دهند و هیچ کس، حق نادیده گرفتن آن را ندارد.
 
وی، هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی را ابزار قدرتمند اجرایی در دستگاه قضایی استان عنوان کرد و افزود: باید در بازرسی و رسیدگی به حقوق مردم، سرعت، دقت و شان انسانی افراد رعایت شود.
کد مطلب 1274843

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