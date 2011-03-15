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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

توحدی:

ثبت 65 اثر صنایع دستی در فهرست جهانی میراث ناملموس بی نظیر است

ثبت 65 اثر صنایع دستی در فهرست جهانی میراث ناملموس بی نظیر است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: ثبت 65 اثر صنایع دستی در فهرست جهانی میراث ناملموس در سال 90 در دنیا بی نظیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، ویدا توحدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سال جاری عملکرد اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی کشور رضایت بخش بوده است،اظهار داشت:‌ این معاونت 15 جشنواره و نشست تخصصی صنایع‌‌دستی در سال جاری برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت جهانی میراث ناملموس دو رشته زری بافی و مخمل بافی استان از جمله موفقیت‌های سال جاری بوده است، اظهار داشت: در سال 89 در راستای تعامل با ارگان‌های مرتبط چون wcc، wipo و unesco گام‌های موثری برداشته شده است.

سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور بیان داشت: دریافت گواهی بین المللی منطقه‌ای برای 65 اثر منتخب هنرهای سنتی و صنایع‌دستی ایران اقدامی مهم در عرصه جهانی به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: در سال جاری همچنین ثبت فعالیت‌های خلاقانه معنوی هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع‌دستی از طریق قوانین و قواعد بین المللی موجود و حمایت از حقوق هنرمندان و حقوق مربوط به ابداعات، نورآوری‌ها و آرم تجاری و خدماتی در حوزه صنایع‌دستی پیگیری شد.

توحدی اضافه کرد:‌همچنین سه هفته فرهنگی اقوام مختلف برگزار و پنج نماد و ماکت صنایع‌دستی در میادین کشور ساخته شد.

وی با بیان اینکه 20 خرداد سال 89 از یک هزار و 100 صنعتگربرتر ملی و 32 هنرمندان ویژه هر استان تقدیر به عمل آمد، گفت: هشت عنوان تمبر صنایع‌دستی چاپ و 45 فیلم کوتاه و بلند صنایع‌دستی به منظور معرفی و حفظ رشته‌های صنایع‌دستی تولید شده است.

سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در ادامه اظهار داشت: پنج عنوان طرح پژوهشی مخمل بافی، زری بافی، توسعه تولید محصولات نمدی به منظور ایجاد اشتغال، تدوین چشم انداز بیست ساله صنایع‌دستی و پژوهش در چگونگی معرفی صنایع‌دستی در سطح ملی با استفاده از عناصر موسیقیایی، تصویری و کلامی نیز بررسی و مطالعه شده است.

وی یادآور شد:‌امسال سه موزه مجازی توسط استان‌ها ایجاد و سه بازی رایانه‌ای با موضوع هنرهای سنتی و صنایع‌دستی نیز ساخته شد.

کد مطلب 1274845

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