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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

آمادگی پلیس برای اجرای طرح ترافیکی استان مرکزی در چهارشنبه آخر سال

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی گفت: نیروهای پلیس راهنمای و رانندگی برای روان سازی ترافیک در صورت وجود ترافیک در خیابان بواسطه چهارشنبه اخر سال آمادگی دارد.

سرهنگ مسعود آبائی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طی دو سال گذشته در چهارشنبه آخر سال ما شاهد کمترین ترافیک در سطح خیابانهای شهرهای استان و اراک بوده ایم اما با این حال پلیس راهنمایی و رانندگی در آماده باش است.

آبائی بیشترین ترافیک اراک در زمان نوروز را مرکز شهر عنوان کرد و افزود: حاشیه بازار اراک، تقاطع محسنی ، پاسداران ،میدان ارک و میدان شورا بیشترین بار ترافیکی را شاهد هستند.

وی نبود پارکینگ در سطح شهر و بویژه محدوده مرکزی شهر عامل اصلی ترافیک در خریدهای نوروزی دانست و اظهار داشت:  پلیس راهنمایی و رانندگی طرح‌هایی همچون کنترل نامحسوس، استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت و همچنین استفاده از 170 هزار همیار پلیس اقدامات فرهنگی و آموزشی لازم را برای انجام سفر ایمن برای مردم به عمل می آورد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی با بیان اینکه طرح کنترل نامحسوس در بزرگراه‌ها اجرا می شود افزود: در این طرح  کارشناسان راهنمایی و رانندگی به صورت نامحسوس بزرگراه ها را کنترل و تخلفات را ثبت می کنند.

کد مطلب 1274846

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