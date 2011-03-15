پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش این دانشجویان بر اساس ابلاغیه وزیر بهداشت و از میان متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی همراه با پژوهش و پس از بررسی مدارک و طی مراحل اداری مربوطه صورت می گیرد.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این دانشجویان در سه مرکز تحقیقاتی و محورهای پژوهشی اعلام شده پذیرفته می شوند. ظرفیت اعلام شده 4 نفر در هر مرکز تحقیقاتی است که سه نفر نیز در هر مرکز به صورت بورسیه موسسات و اضافه بر ظرفیت اعلام شده، پذیرفته می شوند.

محور پژوهشی مرکز تحقیقاتی علوم اعصاب، اپیدمیولوژی با عنوان سکته های مغزی، مولتی پل اسکلرزیس، اپی لپسی، محور پژوهشی مرکز تحقیقاتی قلب و عروق، اپیدمیولوژی با عنوان علوم سلولی و مولکولی، بیماریهای قلب و عروق و محور پژوهشی مرکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم، اپیدمیولوژی با عنوان دیابت و تیروئید به عنوان محورهای پژوهشی پذیرش دانشجو اعلام شده است.

داوطلبان علاوه بر شرایط عمومی ورود به مراکز آموزش عالی باید حداقل 2 مقاله تحقیقی منتشر شده در مجلات معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی نوع یک به عنوان نویسنده اول یا مسئول به تشخیص کمیته منتخب در هنگام ثبت نام است.

داوطلبان ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) تا 28 اسفندماه 89 فرصت دارند مدارک مورد نیاز را به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال کنند.