به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر در قم، سید شمس الدین حجازی قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن تعطیلات نوروز به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی قم برای این ایام اشاره کرد و بیان داشت: در ایام نوروز ۱۰ اکیپ بازرسی دائمی در سطح شهر فعالیت دارند که از این تعداد ۲ اکیپ به شکل شبانه روزی فعال هستند و یک اکیپ نیز ویژه آنفولانزا و یکی نیز مرتبا در روستا‌ها فعال هستند.

وی در ادامه گفت: طرح نوروزی دانشگاه علوم پزشکی قم از ابتدای اسفندماه سالجاری آغاز و تا ۱۵ فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت.



حجازی، نظارت بر اماکن عمومی، نظارت و بازرسی بر مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد خوراکی و نظارت بر نحوه نقل و انتقال مواد غذایی را از جمله اقدامات نظارتی دانشگاه علوم پزشکی در این ایام عنوان کرد.



وی افزود: خوشبختانه با اقداماتی که دانشگاه علوم پزشکی در ایام تعطیلات نوروز سال گذشته انجام داد حتی یک مورد نیز مسمومیت در این ایام در قم گزارش نشده بود.



حجازی همچنین با هشدارهایی در زمینه مصرف مواد غذایی گفت: مسافرین چنانچه برای سلامت خود ارزش قائل هستند سعی کنند از غذاهای فست فود‌ی پرهیزکرده و همچنین از خریدن یخ‌های غیر مجاز و حضور در مراکز فروش غیر مجاز مواد غذایی و خرید مواد غذایی از دست فروش‌ها پرهیز کنند.



وی تأکید کرد: مردم باید در خرید مواد غذایی به تاریخ تولید، انقضاء و نشان استاندارد و پروانه بهداشت توجه داشته باشند تا از بروز مشکل برای خود و خانواده‌هایشان جلوگیری شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قم در ایام اجرای طرح نوروزی در آمادگی کامل به سر می‌برند و مردم به محض مشاهده هرگونه مشکل مراتب را فورا به اورژانس ۱۱۵ اطلاع دهند.



وی از تشکیل ستاد ارزیابی فعالیت‌های اورژانس در سال جاری خبر داد وعنوان کرد: حدود ۱۵ درصد از مأموریت‌های روزانه اورژانس که در قم ۱۸۰ ماموریت است به شکل روزانه ارزیابی می‌شود که این امر در کاهش میزان شکایات و افزایش کیفیت خدمت رسانی تأثیر بسیار زیادی داشته است.