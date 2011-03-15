بنای یادبود سید ابوالقاسم نباتی در ارس احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، فرهاد اسماعیلی گفت: آرامگاه سید ابوالقاسم میر مقدم اشتبینی قــــــره داغــی تبریزی از عرفای قرن سیزدهم که درویش مسلک و صوفی مشرب بوده و اشعار و ذوقیات بسیاری به دو زبان ترکی و فارسی گفته و به نباتی یا خان چوپانی یا مجنون شاه تخلص می کرد در روستای اشتبین در منطقه آزاد ارس واقع است.

اسماعیلی افزود: نباتی شاعری علی گو و علی جو بوده است و در مدح و توصیف مولا علی (ع) گوی سبقت را از خیل شاعران مداح اهل بیت عصمت (ع) ربوده و اشعار فراوانی در حق آن بزرگوار سروده که در دیوانش به یادگار مانده است.

وی ادامه داد: ابولقاسم متخلص به نباتی و مشهور به مجنون شاه و خان چوپان فرزند میر یحیی (ملقب به سید محترم اشتبینی ) به سال 1191 ه. ق. متولد شد، دوران جوانی را در قریه اشتبین که یکی از قراء با صفای قره داغ است با حشم داری و باغبانی گذرانید، همانطور که زیبایی های طبیعت منطقه، سالانه میلیون ها مسافر را به خود جلب می کند وی را نیز بر سر شوق آورده و به سرودن اشعار نغز و زیبا وامی داشت.

بنا به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس از این شاعر بلند آوازه حدود پنج هزار بیت شعر به یادگار مانده، او شاعری مسلمان و شیـعه دوازده امامی و مخلص اهل بیت و رسالت (ع) بوده و سروده های او در نواحی قفقاز، ترکیه، آذربایجان و سراسر ایران طرفداران بسیاری دارد.

گفتنی است، ابولقاسم نباتی به عنوان شاعری بنام، به عرفان گرائید و ضمن تحصیل به مطالعه آثار عمر خیام و مولوی و حافظ پرداخت بعدها به شهر اهر رفت و در بقعه شیخ شهاب الدین اهری گوشه عزلت گزید و اواخر عمر باز به زادگاهش اشتبین برگشت.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفا و کلیبر را به مساحت 51 هزار هکتار شامل می شود.