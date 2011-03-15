مراسم تحویل سال نو در 50 امامزاده مازندران برگزار می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل بقاع و اماکن متبرکه استان در خدمات دهی به زائران و مسافران نوروزی استان خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: بقاع و اماکن متبرکه مازندران، آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است و 120 سوئیت و 700 زائر سرا بقاع متبرکه مازندران پذیرای مهمانان نوروزی است.

سهرابی با اشاره به اینکه مازندران دارای هزار و262 بقعه امامزاده است، بیان داشت: 198 مسجد بین راهی در سطح مازندران وجود دارد که 52 مسجد در مسیر راه مسافران قرار گرفته و بستری فراهم شد تا زائران بتوانند از ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی این اماکن استفاده کنند.

وی همچنین از اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری، در امامزادگان استان خبر داد و افزود: از جمله برنامه های فرهنگی این طرح برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو در امامزادگان شاخص استان است.

سهرابی، برگزاری مسابقات قرآنی را در مساجد از ضرورت‌های دانست و گفت: هیئت‌های امناء و خادمان مساجد باید در برگزاری مسابقات فرهنگی و معنوی که می‌تواند ریشه در شیعی بودن مازندران دارد، برگزار شود.