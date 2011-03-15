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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

ابطحی در گفتگو با مهر:

سفر پادشاه اردن به ایران منتفی است/ عبدالله یک دوره گرد سیاسی است

سفر پادشاه اردن به ایران منتفی است/ عبدالله یک دوره گرد سیاسی است

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از منتفی بودن عبدالله دوم به ایران طیق اخبار رسیده به وی خبر داد.

محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه اخباری به دستش رسیده که سفر پادشاه اردن به ایران انجام نخواهد شد، گفت: ادامه دادن به این مباحث جوسازی علیه دولت است زیرا رد شرایط فعلی این سفر انجام نخواهد شد.

وی گفت: آیا اگر هم این سفر انجام می شد آسمان به زمین می آمد؟

ابطحی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که نظر منتقدان نوع رابطه این کشور با اسرائیل و مواضع دولت این کشور، بله در این شکی نیست که پادشاه اردن انگلیسی است. اساسا او یک دوره گرد سیاسی است و خاندان آنها پشت در پشت جاسوس انگلیس بوده اند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اما ما در روابط بین کشورها از این بدتر هم دعوت کرده ایم و آمده اند و رفته اند و مشکلی پیش نیامده است.

وی گفت: آنچه در حال حاضر باعث شده به این موضوع پرداخته شود و علیه آن تبلیغات شود بداخلاقی های سیاسی است و در واقع چنین موضوعی درست نیست و سفر انجام نخواهد شد.

کد مطلب 1274852

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