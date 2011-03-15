به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در حال حاضر نزدیک به 160 متر از داربستهای فلزی کاخ زیبای عالی‌قاپوی اصفهان به اتمام رسیده و سازمان میراث فرهنگی همزمان با ایام نوروز اقدام به باز کردن داربستهای این بنای تاریخی کرده است.

مرمت این بخش از کاخ عالی قاپو نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه داشته و با بازکردن این بخش از داربستهای کاخ عالی قاپو، تنها نزدیک به 20 متر از داربستهای این عمارت بر جای خواهد ماند که آن نیز پس از مرمت یکی از ستونهای عالی قاپو که طی 10 ماه آینده به اتمام می‌رسد برداشته خواهد شد.

البته پیش از این نیز 160 متر از این بنای تاریخی مرمت شده بود.

کاخ عالی‌قاپو یکی از بناهای زیبای تاریخی است که در ضلع غربی میدان نقش جهان واقع شده و شش طبقه زیربنایی حدود یک هزار و 800 مترمربع دارد که ارتفاع نهایی این کاخ از سطح میدان ۳۴ متر است که هر طبقه از این بنای زیبای تاریخی تزئینات هنری خاصی دارد.

به گزارش مهر سازمان میراث فرهنگی امروز عملیات باز کردن داربستهای کاخ عالی قاپو را آغاز کرده است.