شاهد مواضعی از جنس مکتب ایرانی در مواجهه با تحولات منطقه هستیم

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به موضع گیری صریح رهبر حکیم انقلاب اسلامی یک هفته قبل از سرنگونی حسنی مبارک گفت: بسیاری از افراد معتقدند ما نباید موضع مان را روشن و صریح بیان کنیم و باید در سایه حرکت کنیم اما ایشان قبل از سرنگونی مبارک به صراحت موضع شان را بیان کردند.

وی ادامه داد: این حرکت یک شاهکار بود و حتی شاید به ایشان الهام شده بود. چون هر کس فکر می کند اگر من قاطعا موضع ام را اعلام کنم و بعد از آن، آن فرد بر سر کار باشد جایگاهم آسیب می بیند اما رهبر انقلاب با این مسئله برخورد سیاسی نکرد بلکه فکری وایدئولوژیک موضع گیری کردند.

مطهری با بیان اینکه دولت هم باید موضع گیری صریحی در این باره داشته باشد گفت: هنوز موضع گیری خاصی ندیدیم بلکه بر عکس مواضعی در راستای مکتب ایرانی مشاهده شده است.

وی افزود: این اقدام دولت مورد سئوال نمایندگان است و ابهاماتی در ذهن نمایندگان وجود دارد که چرا دولت مطابق مشی رهبری موضع گیری نکرده و از این فرصت استثنایی که به معجزه شبیه است در جهت تحقق آرمانهای انقلاب استفاده نمی کند.

نماینده تهران تصریح کرد: طبیعی است در صورت تداوم این رفتار نمایندگان برخورد مناسبی خواهند داشت.