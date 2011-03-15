"پسری که مرا دوست داشت" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را که شامل داستانهای کوتاه از این نویسنده است می‌توان ادامه مجموعه‌های قبلی نویسنده از جمله مجموعه "بازی عروس و داماد" محسوب کرد؛ داستانهایی موجز دربرگیرنده موضوعاتی با تم مرگ یا مسائل اجتماعی که خواندشان تاملی در خواننده ایجاد می‌کند.

در داستان "خواستگاری" از مجموعه "پسری که مرا دوست داشت" می‌خوانیم: پسری که مرا دوست داشت به سرعت با دوچرخه هرکولسش از کنار من و دوستم رد می‌شد و می‌گفت:"غصه نخورین هردوتا تونو می‌گیرم." ما نگاه می‌کردیم به شانه‌های پهن و پاهایش که محکم پا می‌زدند و ریز زیر چادرهامان می‌خندیدیم. ما غصه خوردیم وقتی پسری که مرا دوست داشت به جبهه رفت، هر دو پایش را از دست داد. اول به خواستگاری من و بعد به خواستگاری دوستم آمد و جواب رد شنید.

از دیگر آثار سلیمانی می‌توان به "بازی آخر بانو" و "خاله بازی" اشاره کرد که هر یک جوایزی را به خود اختصاص ‌داده‌اند.

کتاب "پسری که مرا دوست داشت" با شمارگان 2200 نسخه در 104 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.