کشف 10 کیلوگرم خاویار قاچاق در مازندران

محمدعلی پیشنمازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت،۳۵۶ کیلوگرم ماهی خاویاری و هزار و 293 کیلوگرم انواع ماهیان استخوانی در استان کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: در بهمن ماه امسال، مقدار ۱۵۰ کیلوگرم ماهی خاویاری و ۳۳۸ کیلوگرم ماهی استخوانی غیرمجاز در سطح استان کشف که در این رابطه ۵۷ نفر دستگیر شدند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران تصریح کرد: به منظور کنترل بازار و جلوگیری از فروش سیگارهای قاچاق، انجام گشت مشترک مبارزه با قاچاق محصولات دخانی در سطح عرضه از ابتدای مهرماه سال جاری در شهرستان های مختلف آغاز شد.

پیشنمازی اظهار داشت:طی بازرسی های به عمل آمده در بهمن ماه سال جاری، تعداد ۹۹۷ هزار و ۴۳۰ نخ انواع سیگار و سه هزار و 625 بسته توتون قاچاق از بازارهای شهرهای مختلف استان کشف و ضبط شد.