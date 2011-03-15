جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزارت خارجه برای بررسی تحولات منطقه

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه فکر می کنم زمان برای موضع گیری صریح در خصوص تحولات خاورمیانه فرا رسیده است گفت: در جلسه مشترکی که با وزیر خارجه داشتیم این نظر را اعلام کردیم که دیگر نمی توان در برابر این تحولات سکوت کرد و بی تفاوت بود.

وی افزود: باید بر مبنای سه اصل اعلام شده از سوی رهبر انقلاب درباره سیاست خارجی یعنی عزت، مصلحت و حکمت باید در برابر این تحولات موضع مان را اعلام کنیم.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد دیدگاه متفاوتی نسبت به این تحولات وجود دارد تصریح کرد: هر دیدگاهی دیگری غیر قابل قبول است چون فصل الخطاب سخنان رهبری و سیاست های ایشان است.

وی با اشاره به اینکه مجلس صریحا موضع خود را اعلام کرده است گفت: امروز بعد از ظهر جلسه ای با حضور دکتر شیبانی معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت خارجه برای بررسی این تحولات خواهیم داشت.