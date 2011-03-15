مناطق آسیب پذیر سرقت در گلستان شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی ظهر سه شنبه در نشست اعضای کارگروه پیشگیری از سرقت گفت: در این نقشه، نحوه وقوع جرم، زمان و مکان وقوع جرم، نقش بیکاری و اعتیاد در افزایش سرقت و محل سکونت متهمان شناسایی و گنجانده می شود.

به گفته وی، با تهیه این نقشه، امکان نظارت و برنامه ریزی و کنترل بر مناطق آسیب پذیر، راحت تر می شود.

وی یادآور شد: در رایزنی های انجام شده با نیروی انتظامی از آنان خواسته شد در تعطیلات نوروز، نظارت و کنترل بر تاسیسات آب و برق استان را بیشتر کنند.

شعبانی افزود: همچنین در این ایام، مکان فعالیت خریداران اموال مسروقه شناسایی و بازرسی می شود.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: بر اساس دستورالعمل قوه قضاییه، از 25 اسفند امسال تا 20 فروردین سال 90 به افرادی که به جرم سرقت یا شرارت زندانی هستند مرخصی داده نمی شود.



عباس پوریانی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده زندانیانی که در مرخصی خود مرتکب تخلف می شوند یا با وجود اتمام مرخصی به زندان بازنگشته اند به دادسرای استان اطلاع دهند.



وی ابراز امیدواری کرد: با تمهیدات اندیشیده شده، مردم تعطیلات آرام و به دور از دغدغه ای را پشت سر بگذارند.