کشف 21 هزار بطری مشروبات الکلی در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ الیاس راستین ظهر سه شنبه در محل فرماندهی دریابانی بندرعباس در جمع خبرنگاران، بیان کرد: طی چند روز گذشته تعداد 21 هزار و 480 بطری انواع مشروبات الکلی توسط نیروهای دریابانی در استان هرمزگان کشف شده است.

وی افزود: در همین راستا 26 نفر از قاچاقچیان دستگیر و 13 فروند لنج و 12 فروند قایق توسط نیروهای دریابانی توقیف شدند.

فرمانده دریابانی هرمزگان با اشاره به اینکه بیشترین کشف مشروبات الکلی در شهرستان جاسک بوده است، عنوان کرد: 2 روز پیش یک فروند شناور با 14 هزار و 600 بطری انواع مشروبات الکلی در آبراه بین المللی توسط نیروهای دریابانی جاسک توقیف و قاچاقچیان آن دستگیر شدند.

سرهنگ راستین با بیان اینکه مشروبات الکلی یکی از معظلات اصلی استان هرمزگان است، اظهار داشت: 25 درصد مشروبات الکلی کشور از طریق مرزهای آبی استان هرمزگان وارد کشور می شود و نیروهای دریابانی هرمزگان طی یک سال گذشته توانسته اند 210 هزار بطری مشروبات الکلی را در آبهای هرمزگان کشف کنند.

وی ادامه داد: بیشتر مشروبات الکلی از کشور امارات وارد ایران می شود و قاچاقچیان با ترفندهای مختلف و فریب کاری این مشروبات را وارد کشور می کنند اما خوشبختانه نیروهای دریابانی در سال جاری با کارهای قوی اطلاعاتی توانسته اند بیشتر محموله های مشروبات الکلی را در خلیج فارس کشف کنند.

فرمانده دریابانی هرمزگان با اشاره به اینکه جامعه هدف قاچاقچیان اصلی مشروبات الکلی جوانان و نوجوانان ایرانی است، تصریح کرد: سازمانها و نهادهای فرهنگی کشور باید با کار فرهنگی و اطلاع رسانی و آگاه سازی جوانان جلوی مصرف مشروبات الکلی در کشور را بگیرند.

سرهنگ راستین اضافه کرد: نهاد های فرهنگی کشور باید برای مقابله با این جنگ نرم دشمن یک جایگزین خوب را به جای مشروبات الکلی به جوانان معرفی کنند تا جوانان کشورمان دیگر به دنبال مصرف مشروبات الکلی نروند.