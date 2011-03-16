رشد 115 درصدی میزان بارگیری در راه آهن اراک

عبد‌الله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: میزان بارگیری راه آهن اراک در این مدت 566 هزار و 330 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 115 درصد رشد داشته است.

وی درباره علت این افزایش را میزان بارگیری از مبداء سمنگان عنوان کرد و گفت: با توجه به سیاستهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اختصاص سهمیه بارگیری نفت کوره به این اداره کل از مبدأ سمنگان و افزایش بارگیری مواد شیمیائی توسط واگن‌های cis از اراک، سمنگان و قم سهم بسزائی در رشد بارگیری داشته است.

عامری با بیان اینکه طبق آمار، میزان تخلیه بار با 486 هزار و 105 تن، 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، تصریح کرد: همچنین میزان درآمد داخلی و بین‌المللی اداره کل راه آهن اراک در بهمن سال جاری 9 میلیارد و 427 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل راه آهن اراک در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سیستم اطلاع‌رسانی پیام کوتاه راه آهن اراک خبر داد و گفت: این نرم افزار پیام کوتاه دارای امکاناتی از قبیل ارسال پیام کوتاه فردی، گروهی، تبریک تولد، دریافت شکایت، گزارش یا انتقاد، طراحی مسابقه و... است.