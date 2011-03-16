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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۷

رشد 115 درصدی میزان بارگیری در راه آهن اراک

رشد 115 درصدی میزان بارگیری در راه آهن اراک

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن اراک گفت: میزان بارگیری در راه آهن اراک طی 11 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 115 درصد رشد داشته است.

عبد‌الله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: میزان بارگیری راه آهن اراک در این مدت 566 هزار و 330 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 115 درصد رشد داشته است.

وی درباره علت این افزایش را میزان بارگیری از مبداء سمنگان عنوان کرد و گفت:  با توجه به سیاستهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اختصاص سهمیه بارگیری نفت کوره به این اداره کل از مبدأ سمنگان و افزایش بارگیری مواد شیمیائی توسط واگن‌های cis از اراک، سمنگان و قم سهم بسزائی در رشد بارگیری داشته است.

عامری با بیان اینکه طبق آمار، میزان تخلیه بار با 486 هزار و 105 تن، 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، تصریح کرد: همچنین میزان درآمد داخلی و بین‌المللی اداره کل راه آهن اراک در بهمن سال جاری 9 میلیارد و 427 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل راه آهن اراک در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سیستم اطلاع‌رسانی پیام کوتاه راه آهن اراک خبر داد و گفت: این نرم افزار پیام کوتاه دارای امکاناتی از قبیل ارسال پیام کوتاه فردی، گروهی، تبریک تولد، دریافت شکایت، گزارش یا انتقاد، طراحی مسابقه و... است.

کد مطلب 1274862

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