نمایندگان مردم در مجلس در کنار محرومان و ایتام

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: با عنایت به علاقه مندی و محبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به امور محرومان، نیازمندان و ایتام کشور، با توجه به استقبال گسترده و هماهنگی انجام گرفته نمایندگان در ایام سال نو و عید نوروز به همراه خانواده در حوزه انتخابیه خود به دیدار خانواده ها و ایتام تحت حمایت، سالمندان و بیماران خواهند رفت و ضمن گفتگو و دلجویی ازنزدیک مشکلات آنان را بررسی خواهند کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: در ایام عید نوروز که خانواده ها مشتاقانه و بی صبرانه انتظار میهمان را دارند این اقدام زیبای نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرزندان و ایتام خانواده های تحت حمایت را خوشحال خواهد نمود.