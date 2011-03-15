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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

عید نوروز امسال؛

نمایندگان مردم در مجلس در کنار محرومان و ایتام

نمایندگان مردم در مجلس در کنار محرومان و ایتام

منصور قمشه معاون امور حقوقی مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی عید امسال به دیدار خانواده ها و ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: با عنایت به علاقه مندی و محبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به امور محرومان، نیازمندان و ایتام کشور، با توجه به استقبال گسترده و هماهنگی انجام گرفته نمایندگان در ایام سال نو و عید نوروز به همراه خانواده در حوزه انتخابیه خود به دیدار خانواده ها و ایتام تحت حمایت، سالمندان و بیماران خواهند رفت و ضمن گفتگو و دلجویی ازنزدیک مشکلات آنان را بررسی خواهند کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: در ایام عید نوروز که خانواده ها مشتاقانه و بی صبرانه انتظار میهمان را دارند این اقدام زیبای نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرزندان و ایتام خانواده های تحت حمایت را خوشحال خواهد نمود.

کد مطلب 1274865

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