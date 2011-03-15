به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر مسعود برومند از بزرگان باشگاه و مکتب شاهین بود. شاهین باشگاهی بود که در سال 1321 به دست یک معلم بزرگ به نام عباس اکرامی با همکاری و همراهی گروهی از بهترین جوانان کشور که عمدتا دانشجو بودند، بنا نهاده شد و مفاخر بزرگی چون امیر مسعود برومند، امیر عراقی، شکیبی، فاخری، انصاری، نادر افشار و مرحوم پرویز دهداری را تربیت کرده و به جامعه فوتبال تقدیم کرده است.

شادروان برومند دارای لیسانس حقوق قضایی و دکترای حقوق سیاسی از دانشگاه تهران و لیسانس و فوق لیسانس رشته علوم اداری از دانشگاه آمریکایی بیروت بود. وی از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۴۰ عضو تیم ملی بود و در جریان بازیهای آسیایی سال ۱۹۵۰ که تیم ملی ایران نایب قهرمان این دوره از بازیها شد، عنوان کاپیتان تیم ملی را در اختیار داشت وی به مدت ۱۰ سال کاپیتان تیم ملی بود و عنوان "آقای گل" را در چندین دوره لیگ بدست آورد.

مرحوم برومند در جریان تحصیل در لبنان عنوان کاپیتانی تیم ملی لبنان را در سال دوم اقامت خود بدست آورد و در این کشور بنام امیر الایرانی شهرت یافت. دکتر برومند که به دلیل عفونت ریه و التهاب عضله قلب به بیمارستان منتقل شده بود روز سه شنبه 17 اسفند ماه جاری دار فانی را وداع گفت.

