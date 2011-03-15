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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه فراخوان آثار مربوط به جریان فتنه تمدید شد

در حالی که چند روز به پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه فراخوان آثار مربوط به جریان فتنه مانده است با توجه به استقبال و درخواست مکرر شرکت کنندگان مهلت ارسال آثار تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درخواست شرکت کنندگان جهت تمدید مهلت آثار، روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی از تمدید زمان ارسال آثار تا پایان فروردین خبر داد.

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در بزرگترین طرح فراخوان آثار مربوط به جریان فتنه، آثار خود را در قالب 28 موضوع و 18 اثر، به صندوق پستی و یا پست الکترونیک دبیرخانه ارسال نمایند.

گفتنی است مرکز اسناد انقلاب اسلامی در اقدامی بدیع، بزرگترین طرح فراخوان اثار مربوط به جریان فتنه را با اهدافی چون افزایش سطح بصیرت و روشنگری در فضای جامعه اسلامی، ایجاد بانک اطلاعاتی فاخر در زمینه فتنه و جریان فتنه سال 88، بررسی و اطلاع رسانی نقش مستکبرین و بیگانگان در فتنه سال 88، گشایش فضای تدبر و نقادی سالم و مبتنی بر منطق و قانون در جامعه، بررسی مواضع وعملکرد نخبگان، خواص و احزاب در ایام فتنه و تدوین تاریخ و وقایع قضایای پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری برگزار می کند.

لازم به ذکر است علاقه مندان می توانند جهت آشنایی بیشتر با طرح به آدرس دبیرخانه به نشانی www.asarefetneh.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1274870

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