70 مشترک کم مصرف گاز در گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل شرکت گاز گلستان ظهر سه شنبه در این آیین افزود: این امر در راستای توجه ویژه به صیانت از حاملهای انرژی بویژه گازطبیعی از سوی روابط عمومی شرکت گاز با همکاری ادارات گاز رسانی صورت گرفت.

رمضانعلی سنگدوینی گفت: کشور پهناور ایران علاوه بر اینکه با 33 تریلیون متر مکعب دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را دارا است، بزرگترین مصرف کننده گاز نیز است.

وی افزود: بنابراین نیاز است مردم عزیز با عنایات ویژه خود به نحو مطلوبی در مصرف گاز صرفه جوئی کنند، زیرا صرفه جوئی در مصرف این نعمت الهی می توانند تاثیر بسزائی در چرخه اقتصادی کشور داشته باشد و زمینه توسعه گاز رسانی را نیز فراهم سازد.



سنگدوینی، ضمن تقدیر از کارکنان گاز گلستان که در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز اطلاع رسانی مطلوبی به مردم داشتند، تصریح کرد: این شرکت از طرق مختلف اطلاع رسانی را در اولویت برنامه های خود بویژه در بحث هدفمند کردن یارانه ها و مدیریت بر مصرف قرار داد و با همکاری سازمانهای مختلف بویژه رسانه ها و آموزش و پرورش به فرهنگ سازی پرداخت.

مدیر عامل شرکت گاز گلستان گفت: الحمد الله در این زمینه موفقیتهای خوبی حاصل شد و امروز نیز شاهد مراسم تجلیل از تعدادی از مصرف کنندگان عزیز کم مصرف هستیم که با بهره گیری از این پیامها و مطالب، خادمان خود را در تحقق اهداف مورد نظر کمک و یاری کردند.

وی با بیان اینکه صرفه جوئی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است افزود: دوستان عزیز در این امتحان و آزمون بزرگ با تلاش و بهره گیری از راهکارهای مناسب سر بلند شده و افتخار آفریدند، بنابراین لازم است این روند را به فرزندان و آشنایان و هموطنان عزیز ترویج داده که چگونه بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند.

1.4 میلیون گلستانی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.