فیلم "روزگاری پشت در خانه من" آماده پخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این فیلم درباره عمه مرحمت است که پس از سالها به ایران برگشته و تصمیم میگیرد خانهاش را وقف امور خیریه کند و ...
در فیلم "روزگاری پشت در خانه من" مصطفی اعلایی، غلامرضا اصانلو، شیوا خسرو مهر، رحمان مقدم، فرحناز منافی ظاهر، عقیل امینزاده، مجتبی حسینی بصیر، زهره باقری، رضا نیلی و سارا فرجی بازی میکنند.
عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: شهیار کاووسی، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، طراح گریم: امیر ترابی، صدابردار: مهرداد اکبرزاده، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: عقیل امینزاده، تدوین و صداگذار: محمدرضا خندان و روابط عمومی: نرگس اسدی.
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